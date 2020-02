Chiếc vali trôi sông tố hung thủ giết người

Thứ Hai, ngày 10/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 9/2, trao đổi với phóng viên, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Xiao Qui Ping (sinh năm 1993 quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Công an khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện một phần thi thể nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Thành

Kỷ lục về thời gian phá án

Vào khoảng 3h15 ngày 7/2, Công an TP tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Khánh (SN 1965, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) về việc, trong lúc lái ghe trên sông Hàn đánh bắt cá khu vực dưới chân cầu Trần Thị Lý phát hiện 1 vali màu đỏ. Ông Khánh vớt vali lên mở ra thì phát hiện thi thể 1 nữ giới không còn nguyên vẹn. Nạn nhân mặc áo len màu hồng, cúc áo màu đen, quần ren bó sát đùi.

Đến khoảng 10h ngày 7/2, Công an Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ nghi can gây án là Xiao Qui Ping (SN 1993 quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc). Đối tượng này trú tại số nhà 14 Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Nữ nạn nhân được xác định là B.D.P (SN 1990, quốc tịch Quảng Đông, Trung Quốc). Công an nhanh chóng đột kích ngôi nhà số 14 Trương Văn Hiến bắt nghi phạm. Đến khoảng hơn 11h cùng ngày, đối tượng đã bị bắt.

Liên quan đối tượng Qin Li (người yêu của Xiao Qui Ping), đại tá Mưu cho biết: Hiện nay, công an TP đã tạm giữ toàn bộ giấy tờ của đối tượng này. Đồng thời, đưa nữ đối tượng này về chỗ đăng ký lưu trú ở và có sự giám sát của cơ quan điều tra, để tiếp tục điều tra xem có liên quan đến hành vi giết người của Xiao Qui Ping hay không.

Xiao Qui Ping tại cơ quan công an

Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Xác định đây là vụ án dã man và đặc biệt nghiêm trọng, nên giám đốc Công an TP lập tức chỉ đạo lập chuyên án và huy động số lượng lớn các lực lượng vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ. Do xác nạn nhân không còn phần đầu nên việc tìm kiếm phần thi thể còn lại được gấp rút triển khai. Việc tìm thấy phần đầu và nhận dạng khuôn mặt nạn nhân là mấu chốt giúp việc phá án nhanh chóng. Ngay khi nhận dạng được nạn nhân là người Trung Quốc, các mũi trinh sát lập tức tỏa ra để nắm tình hình các đối tượng người Trung Quốc trên địa bàn. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ và liên tục báo cáo để có nhận định phân công lực lượng xác minh.

Về quá trình điều tra phá án, đại tá Mưu cho biết: Khi phát hiện phần đầu nạn nhân, anh em chụp hình, phóng to giao cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA08) ra ngay an ninh sân bay đối chiếu hình ảnh, xác định nạn nhân. Sau đó, xác định nạn nhân đến Đà Nẵng với mục đích gì, lưu trú ở đâu. Việc xác định nhân thân nạn nhân chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Quá trình xác minh, xác định nạn nhân và nghi phạm cùng nhập cảnh vào Đà Nẵng với mục đích du lịch. Khi xác định nhân thân nạn nhân, các mũi trinh sát lập tức xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, khoanh vùng đối tượng. Chính nhờ việc này mới xác định và bắt hung thủ nhanh chóng.

“Từ những nguồn thông tin về việc xuất nhập cảnh, người nước ngoài ra vào thành phố đăng ký ở đâu, lưu trú chỗ nào, công an thành phố đã xác định được đối tượng gây án. Việc quản lý chặt chẽ người nước ngoài trên địa bàn đã góp phần rất lớn giúp cho việc xác định đối tượng nghi phạm và phá án một cách nhanh chóng. Đây là bài học cho công an TP và công an các địa phương trong việc quản lý và phối hợp điều tra giữa cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi xảy ra các vụ án liên quan người nước ngoài”, đại tá Mưu cho biết.

Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết: Chính nhờ công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tỉ mỉ, cụ thể và toàn diện nên lực lượng Công an TP đã thu thập được tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình điều tra, xác định đối tượng liên quan vụ án. Ban chuyên án không chỉ huy động lực lượng cảnh sát hình sự mà huy động cả lực lượng công an các quận, huyện, phường, xã để cùng vào cuộc.

Mâu thuẫn vì nợ nần, bài bạc

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Xiao Qui Ping tham gia đánh bạc tại sòng bạc Crowne Plaza Đà Nẵng và có thắng được một số tiền nhất định. B.D.P là bạn thân Qin Li (người yêu của Xiao Qui Ping) nên có tiếp xúc và biết việc Xiao Qui Ping đánh bạc thắng nên có ý định tham gia góp tiền để chia đều thắng, thua.

Ngày 26/12/2019, Xiao Qui Ping đánh bạc thắng 34.000 USD nên đã chia cho B.D.P số tiền 17.000 USD. Trong các ngày 4 và 5/2, P. có đưa cho Xiao Qui Ping số tiền 61.000 USD để tiếp tục đánh bạc nhưng đã thua hết. Theo quy ước, thì P. và Xiao Qui Ping mỗi người chịu thua số tiền 30.500 USD. Tuy nhiên, P. không chấp nhận cùng chịu thua số tiền 30.500 USD mà nhiều lần gây sức ép yêu cầu Xiao Qui Ping phải thanh toán cho mình số tiền nêu trên.

Khoảng 16h30 ngày 6/2, P. đến số nhà 14 Trương Văn Hiến để đòi lại số tiền 61.000 USD đã đưa cho Xiao Qui Ping. Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Xiao Qui Ping đã dùng dây thừng siết cổ và giết chết P.. Sau đó, đối tượng này đã phân xác nạn nhân bỏ vào vali và thùng rác trong nhà.

Để phi tang, Xiao Qui Ping dùng xe máy chở một phần thi thể nạn nhân đến cầu Tuyên Sơn vứt xuống sông Hàn, rồi đem phần còn lại ở vali đến cầu Trần Thị Lý ném xuống sông Hàn.

