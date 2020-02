Thi thể trong vali: Lộ bằng chứng nghi phạm được bạn gái "tiếp sức"

Chủ Nhật, ngày 09/02/2020 17:45 PM (GMT+7)

Nghi phạm thứ 2 trong vụ án giết người, phân xác ở Đà Nẵng là bạn thân của nạn nhân B.D.P và là người yêu của nghi phạm Xiao Qui Ping.

Liên quan vụ án nghi phạm Xiao Qui Ping (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) giết chết B.D.P (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) và phân xác phi tang dưới sông Hàn (Đà Nẵng), ngày 9/2, trao đổi với PV, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra thêm một nghi phạm Qui Li (SN 1993 quốc tịch Trung Quốc). Qui Li là bạn thân của nạn nhân và là người yêu của nghi phạm Xiao Qui Ping.

Chân dung nghi phạm giết người Xiao Qui Ping.

Theo Đại tá Trần Mưu, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, bước đầu, nghi phạm Xiao Qui Ping đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Qui Li quanh co, cho rằng không liên quan đến vụ án, không hề biết người yêu sát hại, phi tang xác bạn thân. Tuy nhiên, cơ quan công an đã thu thập được hình ảnh từ camera cho thấy, Qui Li đã tham gia chuẩn bị xe máy, phương tiện để Xiao Qui Ping phi tang thi thể nạn nhân.

Vào chiều 8/2, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án để làm rõ vụ việc.

Trước đó, như đã thông tin, sáng 7/2, người dân hành nghề chài lưới khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một vali đang trôi trên sông Hàn.

Thấy nghi vấn, mọi người mở vali ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể đã bị phân thành nhiều phần nên báo với cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an TP.Đà Nẵng lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc.

Nơi gây án của nghi phạm.

Sau đó, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm gây án là Xiao Qui Ping (nam, quốc tịnh Trung Quốc); xác định nạn nhân là B.D.P (nữ, quốc tịch Trung Quốc)

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

