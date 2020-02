Bắt 2 anh em ruột đâm chết 2 người

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 21:27 PM (GMT+7)

Trong lúc tuần tra, Công an phường Phước Long (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) phát hiện 1 vụ đâm chết người và đã bắt 2 anh em ruột dùng hung khí đâm chết 2 người khác do mâu thuẫn cá nhân.

Tin pháp luật Sự kiện:

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng nay (8-2), tại tiệm rửa xe của anh Võ Trung Hiếu (SN 1994, trú đường Trường Sa, phường Phước Long, Nha Trang), anh Võ Trường Thuận (SN 1981, trú đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, Nha Trang) cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu.

Hai đối tượng Thanh và Tú bị tổ tuần tra Công an phường Phước Long bắt sau khi gây án

Lúc sau, đối tượng Bùi Ngọc Tú (SN 2001, trú đường Phước Long, phường Phước Long) chạy xe máy tới, sau đó xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Hiếu. Đối tượng Tú bỏ đi, sau đó gọi anh ruột là Bùi Ngọc Thanh (SN 1994) cầm dao bầu đến tìm gặp nhóm Hiếu.

Lúc này, đối tượng Thanh dùng dao lao vào đâm, chém tới tấp khiến anh Thuận thương tích nặng. Anh Hiếu đuổi đánh Tú thì bị đối tượng này dùng dao đâm vào ngực trái, gục tại chỗ. Trên đường đưa đi cấp cứu, cả 2 anh Hiếu và Thuận đã tử vong. Anh Hiếu và anh Thuận là hai anh em họ.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, khi trên đường cầm hung khí bỏ chạy, đối tượng Thanh bị tổ tuần tra thuộc Công an phường Phước Long phát hiện, tổ chức vây bắt. Tổ tuần tra nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng Công an TP Nha Trang, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục truy tìm và bắt đối tượng Tú sau đó ít giờ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-nong-2-anh-em-ruot-dam-chet-2-nguoi-20200208114400407.htmNguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-nong-2-anh-em-ruot-dam-chet-2-nguoi-20200208114400407.htm