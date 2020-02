Vụ cô gái bị phân xác thả trôi sông Hàn: Nghi phạm có được dẫn độ về nước?

Diễn biến vụ án cô gái người Trung Quốc bị giết hại, phân xác ở Đà Nẵng Nạn nhân được xác định là B.D.P (SN 1990, quốc tịch Quảng Đông, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 4-12-2019 với mục đích đi du lịch, thị thực đến ngày 4-3. Đối tượng gây án là Xiao Qui Ping (SN 1993, quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam từ 23-12-2019 với mục đích du lịch, thị thực đến ngày 20-3. Nguyên nhân vụ án được xác định, Xiao tham gia đánh bạc tại sòng bài ở Crowne Plaza Đà Nẵng quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và thắng được 1 số tiền. B.D.P là bạn thân của Quin Li (người yêu của Xiao), tỏ ý muốn góp tiền để "thắng thua chia đều". Ngày 6-12-2019, Xiao đánh bạc thắng 34.000 USD và chia lại cho B.D.P 17.000 USD theo thỏa thuận. Đến ngày 4 và 5-2, B.D.P đưa Xiao số tiền 61.000 USD để tiếp tục đánh bạc và số tiền trên bị thua hết. Theo "luật chơi", cả hai phải chia số tiền thua là 30.500 USD nhưng B.Đ.P không chấp nhận mà yêu cầu Xiao phải trả lại toàn bộ số tiền đã đưa. Đến chiều 6-2, B.D.P tới 14 Trương Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn - nơi cư trú của Xiao để đòi tiền và cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Xiao dùng dây thừng siết cổ và giết chết nạn nhân rồi phân xác cho vào vali và túi xách. Đến 21 giờ ngày 6-2, Xiao chở một phần thi thể nạn nhân vào TP Hội An, tỉnh Quảng Nam để phi tang nhưng không thành. Sau đó, nghi phạm đưa túi xách trên về cầu Tuyên Sơn, quận Ngũ Hành Sơn rồi thả xuống sông Hàn. Xong hành vi trên, Xiao đến song bài Crowne Plaza Đà Nẵng để chơi đến 23 giờ trở lại hiện trường gây án, đem vali chứa phần thi thể còn lại tiếp tục đưa ra cầu Tuyên Sơn phi tang. Rạng sáng 7-2, một cặp vợ chồng chèo thuyền câu cá trên sông Hàn phát hiện vali chứa thi thể nạn nhân nên đã báo cơ quan công an. Sau vài giờ truy lùng dưới sự chỉ đạo của đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đối tượng Xiao đã bị tóm gọn khi trở về nơi cư trú tại 14 Trương Văn Hiến. Đối tượng bước đầu đã khai nhận tội giết người.