Cháu bé 9 tuổi bị người tình của mẹ xâm hại đã về với bố ruột

Liên quan đến vụ việc cháu bé 9 tuổi bị người tình của mẹ xâm hại ở Tuyên Quang, ngày 23-2, đại diện Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh này thông tin, hiện tình hình sức khỏe cháu bé đã ổn định và đã xuất viện, được gia đình đón về quê bố ruột.

“Sau khi nắm bắt được thông tin về sự việc, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang và các cấp Hội đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cháu bé. Chúng tôi đã có văn bản gửi sang cơ quan điều tra đề nghị xử lý nghiêm sự việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Còn về phía mẹ cháu bé và người đàn ông thực hiện hành vi xâm hại cháu đã bị khởi tố. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin về vụ việc” – vị này nói.

Nhà nghỉ nơi Sinh tiếp tay cho người tình hiếp dâm con gái ruột của mình. Ảnh CACC

Trước đó, ngày 22-2, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Cường (51 tuổi, ngụ TP Tuyên Quang), đồng thời, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Sinh (30 tuổi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, năm 2019, Cường có quan hệ tình cảm với Sinh, cả hai có một con chung khoảng 2 tuổi.

Trong quá trình chung sống, hai người bàn bạc và người tình đồng ý cho Cường quan hệ với con gái riêng sinh năm 2013 của mình.

Trưa ngày 17-2, Sinh đưa cháu L đến một nhà nghỉ thuộc xã Trung Môn, huyện Yên Sơn thuê phòng và điện thoại cho Cường đến, rồi Sinh cho cháu L uống thuốc ngủ.

Với sự giúp sức của Sinh, Cường đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu L...

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định

