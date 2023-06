Chân dung “tú ông” cầm đầu đường dây bán dâm của nữ nhân viên massage

Ngày 3-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Văn Phúc Huy (30 tuổi; ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Đối tượng Lê Văn Phúc Huy

Trước đó, vào tối 17-5, Huy môi giới cho 3 nhân viên nữ quê Đồng Tháp, Kiên Giang và Hậu Giang bán dâm cho khách tại một nhà nghỉ ở, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức.

Sau khi Huy chở các nhân viên vào nhà nghỉ thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An và Công an huyện Bến Lức phát hiện, bắt quả tang.

Làm việc tại cơ quan điều tra, các cô gái thừa nhận đến bán dâm cho khách theo môi giới của Huy. Qua lấy lời khai, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin ban đầu, trước đây, Huy làm quản lý cơ sở massage. Thấy các nhân viên có nhu cầu bán dâm nên Huy đã bàn bạc, thỏa thuận đứng ra tìm khách mua dâm cho nhân viên.

Trong đó, Huy sẽ thu lợi một phần tiền từ tiền nhân viên bán dâm cho khách. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì liên lạc với Huy qua số điện thoại hoặc tài khoản Zalo.

Sau đó, Huy yêu cầu khách đến các nhà nghỉ, khách sạn thuê phòng rồi báo Huy chở nhân viên đến bán dâm.

