"Tú ông" 28 tuổi điều hành đường dây mua bán dâm với giá hàng triệu đồng/lượt

Ngày 15/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an TP. Lạng Sơn triệt phá một vụ môi giới mại dâm, do Vương Văn Long (28 tuổi) cầm đầu.

Trước đó, vào ngày 11/3, trong quá trình kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Ngô Quyền (thuộc địa phận phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn), lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm, thu giữ nhiều bao cao su đã qua sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận, thông qua mạng xã hội, đối tượng đã giao dịch với khách có nhu cầu. Sau khi thống nhất được giá cả, Long sẽ điều gái bán dâm tới các địa điểm để phục vụ. Ngày 11/3, Long môi giới cho 2 cô gái, bán dâm tại TP. Lạng Sơn với giá 3 triệu đồng.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tu-ong-28-tuoi-dieu-hanh-duong-day-mua-ban-dam-voi-gia-hang-tr...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tu-ong-28-tuoi-dieu-hanh-duong-day-mua-ban-dam-voi-gia-hang-trieu-dong-luot-172230315113041851.htm