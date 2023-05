Cảnh sát truy bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Lai Châu

Chân dung nghi phạm Lường Văn Quân. (Nguồn: Fanpage Công an tỉnh Lai Châu)

Ngày 16/5, trao đổi với PV, thượng tá Vũ Tiến Văn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ án mạng tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Theo thượng tá Văn, khoảng 9h sáng cùng ngày tại xã Bum Tở, huyện Mường Tè xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị một đối tượng nam giới dùng dao sát hại.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm là Lường Văn Quân (SN 1989, trú. Xã Bum Tở). Trước khi gây án, đối tượng mặc quần lửng đến ngang gối màu cam, áo khoác ngoài dài tay tối màu.

Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường với trang phục trên, điều khiển xe gắn máy WAVE RSX F1 màu Đen - Xanh, biển kiểm soát 25M1 – 104.53 nghi đi về hướng Nậm Nhùn.

Hình ảnh Quân bỏ trốn sau khi gây án mạng. (Nguồn: Fanpage Công an tỉnh Lai Châu)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi đối tượng gây án sớm ra đầu thú và đề nghị người dân chia sẻ, lan toả để cộng đồng được biết, cung cấp thông tin về đối tượng có đặc điểm như trên để phục vụ tiến trình điều tra, sớm bắt giữ đối tượng gây án.

Mọi thông tin xin liên hệ với thượng tá Vũ Tiến Văn - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, SĐT: 0915.48.48. 38; nhắn tin trên fanpage Công an tỉnh Lai Châu hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

