Cảnh sát ập vào 3 căn nhà ở Đồng Nai, phát hiện nhiều bí mật bên trong

Ảnh đối tượng Hoàng Việt Tới (áo đen) đang làm việc với Cơ quan điều tra (ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngày 20/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng: Hoàng Viết Tới (33 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa); Nguyễn Quang Cường (33 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) và Bùi Vũ Nhật Huy (33 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng công cụ hỗ trợ, súng quân dụng.

Theo điều tra, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng công cụ hỗ trợ, súng quân dụng trên địa bàn tỉnh nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ảnh vật chứng thu giữ trong quá trình khám xét (ảnh: Công an Đồng Nai)

Rạng sáng 19/3, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng bắt quả tang đối tượng Hoàng Việt Tới đang có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí các loại tại khu phố 12 (phường An Bình, TP Biên Hòa). Tang vật thu giữ gồm 3 khẩu súng, hàng trăm viên đạn, nhiều dao kiếm.

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Quang Cường (phường An Bình, TP Biên Hòa) và Bùi Vũ Nhật Huy (phường Bình Đa, TP. Biên Hòa). Tang vật thu giữ tại nơi ở của 2 đối tượng gồm 11 khẩu súng các loại, 10 hộp chứa đạn, nhiều vỏ đạn…cùng linh kiện, phụ tùng để chế tạo, lắp ráp súng. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đã thu giữ 26 viên nghi là ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/canh-sat-ap-vao-3-can-nha-o-ong-nai-phat-hien-nhieu-bi-mat-ben-trong-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/canh-sat-ap-vao-3-can-nha-o-ong-nai-phat-hien-nhieu-bi-mat-ben-trong-a598844.html