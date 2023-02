Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm buông vũ khí sau khi mẹ vợ và con gái thuyết phục

Đến ngày 22/2, hồ sơ về vụ án đã được hoàn tất, Nguyễn Duy Lâm đã khai nhận hành vi phạm tội. Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Nguyễn Duy Lâm từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý. Năm 2021, sau khi kết thúc bản án 32 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, đối tượng ra tù lại tiếp tục tham gia vào đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Qua quan hệ xã hội, Lâm quen biết với Trần Ngọc Dũng (SN 1988) và Vi Văn Hải (SN 1994, cùng ở tại phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đến tháng 10/2021, Dũng, Hải bàn nhau thực hiện hành vi mua bán ma tuý để bán kiếm lời. Sau đó, Dũng nói chuyện với Lâm, nhờ Lâm tìm mối mua ma tuý. Trong quá trình nói chuyện, Lâm chia sẻ có biết một người tên Ngọc, có quen biết với người bán ma tuý ở Sơn La. Sau đó, Dũng, Hải, Lâm bàn nhau sẽ mua 2 kg ketamine và 1kg ma tuý để bán kiếm lời; tiền lãi sẽ chia đều cho cả 3 người.

Đối tượng Nguyễn Duy Lâm.

Khoảng 9h ngày 15/10/2021, theo chỉ dẫn của Ngọc, Hải lái xe đến khu vực huyện Mộc Châu (Sơn La). Tại đây, Hải ngồi chờ trên xe còn Lâm và Ngọc đi lấy hàng. Khi về đến Hà Nội, Lâm nói với Hải, Dũng giá 2 kg ketamine là 700 triệu đồng; giá 1kg ma tuý đá là 150 triệu đồng; sẽ phải trả trước 600 triệu đồng, còn lại sẽ nợ 250 triệu đồng khi nào bán được sẽ trả sau…

Chiều 18/10/2021, Lâm nhắn tin cho Hải, yêu cầu Hải gửi 600 triệu đồng tiền mua ma tuý chia làm 2 lần gửi. Sau đó, Hải nhờ em trai là Vi Văn Hà chuyển tiền hộ Hải vào số tài khoản do Lâm gửi… Ngày 22/10/2021, Lâm cho Dũng biết sẽ chuyển ma tuý về Bến xe Mỹ Đình.

Đối tượng Nguyễn Duy Lâm ôm con gái nhỏ.

Đối tượng Dũng sau đó đã thuê anh Nguyễn Đức Anh là nhân viên giao, nhận hàng chuyển phát nhanh đến nhận và mang về hầm B2, toàn nhà Golden Park cho Dũng. Sau khi Nguyễn Đức Anh mang đến nơi, Dũng mở cốp xe để cất giấu ma tuý thì bị phát hiện và bắt giữ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Lâm đã mua bán trái phép 978,306 g Methamphetamine; 1946,332 g Ketamine.

Sau khi đường dây bị phát hiện, các đối tượng bị bắt giữ, Lâm cũng nhanh chân cao chạy, xa bay. Căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lâm.

Với bản chất của một đối tượng từng nhiều lần ra tù, vào tội, Lâm cực kỳ tinh quái trong thủ đoạn hoạt động, nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Song, với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng, ngăn chặn thêm các hành vi phạm tội đối tượng đã gây ra, các cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội vẫn tăng cường công tác nắm tình hình. Khoảng tháng 8/2022, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý có thông tin Lâm đang lẩn trốn tại Cần Thơ.

Ngay khi có thông tin trên, tổ công tác của hai đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại địa bàn; phối hợp với Công an tỉnh Cần Thơ xác minh thông tin và truy bắt đối tượng. Sau 8 ngày đêm lần theo dấu vết của đối tượng, việc bắt giữ đối tượng không thành công song các trinh sát và điều tra viên đã dựng được mạng lưới các mối quan hệ xã hội của Lâm. Đây cũng những thông tin và tài liệu quan trọng, phục vụ cho việc bắt giữ đối tượng sau này.

Căn phòng nơi đối tượng truy nã Nguyễn Duy Lâm cố thủ.

Trong và ngay sau Tết nguyên đán Quý Mão, tổ công tác của hai đơn vị nghiệp vụ vẫn tiếp tục theo sát di biến động của Lâm. Qua nguồn thông tin nghiệp vụ khoảng cuối tháng 1/2023, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội, nhận thông tin về Nguyễn Duy Lâm, đối tượng trong vụ án mua bán trái phép chất ma tuy hiện đang bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt số 32 ngày 23/6/2022 của Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội) đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi ở xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Do đối tượng lẩn trốn tại tỉnh ngoài, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã báo cáo Cục CSĐT tội phạm về ma tuý chỉ đạo Phòng 3 xây dựng kế hoạch phối hợp xác minh truy bắt. Quá trình thực hiện kế hoạch xác minh truy bắt, đến ngày 20/2, tổ công tác tiếp nhận thông tin đối tượng Lâm chuẩn bị đi khỏi địa bàn huyện Thường Xuân, Thanh Hóa để đi các tỉnh phía nam nhằm bỏ trốn sang Campuchia.

Trước tình hình trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã cử 1 tổ công tác 8 đồng chí phối hợp với lực lượng trinh sát của Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý cùng các đơn vị của Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các huyện Thường Xuân, Thọ Xuân, triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng Lâm.

Hộp tiếp đạn và súng đối tượng vứt tại hiện trường, trước khi đầu hàng.

Hồi 20h 30 phút ngày 20/2, tại thôn Thác Làng, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tổ công tác triển khai phương án bắt giữ Lâm. Phát hiện sự bất thường, “cáo già” đã mang theo 1 khẩu súng bỏ trốn vào khu vực rừng núi trong đêm tối. Tại hiện trường, đối tượng để lại 1 khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn chì, 1 túi nilon đựng chất bột màu trắng (nghi là Heroin) cùng một số đồ vật tài liệu khác. Ngay trong đêm tổ công tác đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiếp tục truy xét theo dấu vết của Lâm. Trong quá trình di chuyển, Lâm rất cảnh giác. Đối tượng thường xuyên thay đổi cung đường và trang phục nhằm đánh lạc hướng phát hiện của cơ quan Công an…Đến khoảng 3h ngày 21/2, các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được Lâm vào một nhà nghỉ ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, với ý định sáng sớm hôm sau sẽ di chuyển vào các tỉnh phía Nam.

Các lực lượng nghiệp vụ tổ chức vây bắt đối tượng.

Tổ công tác đã bí mật bao vây xung quanh khu vực nhà nghỉ, phối hợp với chính quyền địa phương bí mật sơ tán toàn bộ người trong và xung quanh nhà nghỉ để đảm an toàn cho nhân dân. Đến 6h sáng cùng ngày, khi nhận thấy đối tượng có dấu hiệu sử dụng súng, chốt cửa cố thủ trong phòng không ra ngoài, tổ công tác đã báo cáo Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa điều động thêm CBCS Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ trấn áp đối tượng.

“Qua nắm bắt thông tin về đối tượng, tổ công tác nhận thấy, Lâm rất tình cảm với vợ và con. Vì thế, chúng tôi đã động viên mẹ vợ và con gái Lâm, thuyết phục Lâm ra đầu thú”- một điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cho biết.

Tổ công tác của đã vận động mẹ vợ, con gái đối tượng dùng loa kêu gọi đối tượng đầu hàng. Sau một thời gian vận động, thuyết phục đối tượng, đến khoảng 9h30 cùng ngày, đối tượng Lâm đã tự vứt súng và hộp tiếp đạn xuống khu vực đường phía sau nhà nghỉ; mở cửa đầu hàng.

Rạng sáng ngày 21/2, tổ công tác đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Duy Lâm theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

