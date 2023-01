Bắt giam 7 đối tượng mang vũ khí quân dụng đi “quậy” trường gà

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, khởi tố vụ án, chuyển giao hồ sơ cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, để tiếp tục xử lý các đối tượng này về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo thẩm quyền.

Các đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Trần Văn Hiền (SN 1994 – thường gọi là Tây Ngáo), Huỳnh Anh Vũ (SN 2004, tên gọi khác: Vũ lé), Trần Minh Thành (SN 1988, tự là Nhí), Trần Lý Hoài Thanh (SN 1988, hay gọi là Tý), Lê Quốc Bảo (tên gọi khác: Bi, SN 2004), Phạm Hải Đảo (SN 2003) cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng và Trần Hồ Ngọc Hoàng (SN 1993, tên thường gọi la Gol), ngụ phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đối tượng Hiền, Vũ, Thành, Thanh, Hoàng và Bảo (từ trái sang)

Theo kết quả điều tra, vào giữa tháng 12/2022, Hoàng có bàn bạc với Hiền và Lê Tuấn Anh (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trăng (hiện Tuấn Anh đã bị Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giam ở một vụ án khác), để nhờ một số anh em xã hội ở đất liền giúp sức cho Hoàng quậy phá tụ điểm đá gà do nhóm Nông trường tổ chức. Sau đó, Hoàng gọi điện thoại cho Đảo (ở Sóc Trăng) để nhờ Đảo qua Phú Quốc chơi và giúp Hoàng giải quyết mâu thuẫn. Đến ngày 27/12/2022, Đảo rủ thêm Vũ, Bảo, Thanh, Thành từ Sóc Trăng cùng đến Phú Quốc để giúp Hoàng.

Vào khoảng 3h ngày 1/1/2023, cả nhóm đi xe ô tô đến gần điểm đá gà tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc (khi đi nhóm của Hoàng còn mang theo 6 cây dao tự chế) rồi xuống xe đi bộ vào ẩn nấp trong lùm cây và ngồi đợi. Cũng tại đây, Hoàng đã phát cho đồng bọn mỗi người cầm một khẩu súng.

Đến khoảng 11h cùng ngày, thấy người chơi đá gà tập trung động tại bãi đất trống, nhóm của Hoàng đi vào bên trong tụ điểm đá gà. Đồng thời, Hoàng gọi điện thoại cho một nhóm khác mang súng và dao tự chế đến ở bên ngoài cảnh giới, để đề phòng người của nhóm đá gà đến đánh trả.

Tang vật bị thu giữ

Khi nhóm của Hoàng đến gần tụ điểm đá gà, thì Tuấn Anh sử dụng súng bút bắn 1 phát chỉ thiên. Nghe tiếng súng nổ, nhóm người đá gà bỏ chạy và la hét. Nhóm của Hoàng tiếp tục sử dụng súng hoa cải bắn liên tiếp 2, 3 phát, đến khi nhóm người đá gà bỏ chạy hết thì nhóm của Hoàng mới lên xe ô tô rời khỏi hiện trường và vứt bỏ dao tự chế.

Nhận được tin báo của người dân, Công an TP Phú Quốc phối hợp với Tổ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn TP Phú Quốc, nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Hoàng cùng đồng bọn; thu giữ 8 khẩu súng (trong đó có 3 khẩu súng hoa cải và 5 khẩu súng bút), cùng nhiều viên đạn và một số loại hung khí khác.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, tất cả 8 khẩu súng trên đều là vũ khí quân dụng.

