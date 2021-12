Cái kết của nhóm thợ hồ mang dao, ống tuýp, gậy… hỗn chiến để lấy số má

Một nhóm đối tượng trong đêm chạy xe máy, dùng hung khí rượt và đuổi đánh một nhóm thanh niên trẻ khác khiến nhiều người bị thương, tài sản bị hư hỏng.

Ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) - cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng nghề nghiệp đa phần là thợ xây ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch về tội "Gây rối trật tự công cộng".

4 đối tượng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 4-12, do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm thợ hồ, gồm: Nguyễn Văn Vinh (SN 2005), Nguyễn Đức Nam (SN 2001), Đào Văn Bắc (SN 2005, cùng ngụ thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng) và Phạm Quang Huy (SN 2004, thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng) đã chạy 2 xe máy, mang theo 1 gậy baton đuổi đánh Phạm Duy Khánh (SN 2005; ngụ thôn Phù Lưu, xã Quảng Lưu) trên Quốc lộ 1.

Khi đuổi kịp xe Khánh, 4 đối tượng chặn đầu xe rồi ép và chở Khánh đến một cánh đồng ở thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng. Tại đây, nhóm của Vinh đã xông vào dùng tay, chân đánh vào người nạn nhân.

Hung khí mà nhóm đối tượng dùng để đuổi đánh, hành hung

Tiếp đó, Vinh rủ thêm 8 đối tượng khác chuẩn bị hung khí là 1 con dao, 3 ống tuýp sắt, 4 gậy gỗ… để rượt đuổi, đánh nhau một nhóm thanh niên 7 người khác tại Cửa hàng xăng dầu Minh Khiêm số 7, thuộc thôn Phúc Kiều, xã Quảng Hưng.

Hậu quả, trong nhóm nạn nhân có Trần Nhân Tài (SN 2007; ngụ thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương), Nguyễn Minh Quân (SN 2004, xã Quảng Lưu), Phạm Duy Khánh bị đánh trọng thương; riêng Phạm Văn Tuấn (SN 2002, xã Quảng Lưu) bị các nhóm người trên đuổi đánh bỏ chạy, dẫn đến bị ngã nứt xương ở gót chân phải.

Sau màn hỗn chiến khiến nhóm nam thanh niên bỏ chạy, Nguyễn Văn Vinh tiếp tục dùng hung khí đập phá tài sản là 2 xe máy làm hư hỏng.

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh tại cơ quan công an

Qúa trình điều tra, Công an huyện Quảng Trạch làm rõ nhóm đối tượng 11 người do Nguyễn Văn Vinh cầm đầu đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, phá phách tài sản của người khác và gây thương tích cho 4 nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng có liên quan. Đồng thời lệnh tạm giam 4 bị can, gồm: Nguyễn Văn Vinh; Nguyễn Đức Nam; Phạm Minh Tuấn và Trần Chiến - để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can: Đào Văn Bắc, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Quốc Quân, Phạm Minh Hoàng, Trịnh Nguyễn Thanh Thảo, Phạm Quốc Cường và Phạm Quang Huy.

Công an huyện Quảng Trạch đang tiếp tục điều tra, cũng cố hành vi Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản để làm rõ hành vi của các bị can và nhóm đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

