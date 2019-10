Công an điều tra nhóm “giang hồ mạng” “dạy bảo” người cha bạo hành con ruột

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 12:55 PM (GMT+7)

Vụ việc nhóm “giang hồ mạng” kéo đến “dạy bảo” người cha bạo hành con ruột tại Tiền Giang đang được công an vào cuộc điều tra.

Nam thanh niên bạo hành con ruột bị nhóm “giang hồ mạng” tìm đến tận nhà "dạy bảo".

Ngày 18/10, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra làm rõ đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người cha bạo hành con ruột vừa được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 17/10. Bước đầu, lực lượng Công an xác định nam thanh nên trong clip là Đoàn Văn Tí (ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), còn bé trai bị đánh là con ruột của Tí.

Sau khi clip ghi lại cảnh người cha bạo hành con ruột được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, chiều cùng ngày, nhiều tài khoản Facebook đã phát trực tiếp hình ảnh nam thanh niên bạo hành con ruột bị nhiều “giang hồ mạng” tìm đến để “dạy bảo”. Nhiều người đã tát vào mặt của nam thanh niên như cách mà người này đã bạo hành con ruột trước đó. Nam thanh niên bị tát và đánh hội đồng đến chảy máu, run rẩy trình bày lại sự việc.

Theo anh Tí, thời điểm anh bạo hành con trai xảy ra cách nay 2 năm. Đây là lúc mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng rất gay gắt bởi anh nghi ngờ vợ hẹn hò với người khác. Đêm đó, Tí đi nhậu về nhà thấy con đang chơi với một nam công nhân ở dãy nhà trọ đối diện nên nổi cơn ghen, bắt cháu bé về hành hung.

Đến tháng 11/2018, Tí và vợ ly hôn. Đến khi hay tin anh Tý sắp cưới vợ mới thì vợ cũ đăng clip Tí bạo hành con lên Facebook.

Chứng kiến cảnh nam thanh niên bị nhóm “giang hồ mạng” "dạy bảo", nhiều bình luận đồng tình với hành động của nhóm dân mạng vì đã dạy dỗ “người cha vô lương tâm”. Song cũng không ít bình luận thể hiện sự bất bình khi cho rằng hành vi ngang nhiên hành hung người khác như vậy là coi thường pháp luật.

Cũng theo Công an TP. Mỹ Tho, ngoài việc điều tra hành vi bạo hành con của người cha, đơn vị này cũng đang điều tra làm rõ hành vi của một nhóm “giang hồ mạng” kéo đến nhà trọ anh Tí phá cửa và đánh anh Tí bị thương ở vùng đầu và mặt người. Mức độ vi phạm tới đâu, ngành công an sẽ tiến hành xử lý đúng người, đúng tội.