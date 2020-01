Cả xóm lo mất Tết vì vỡ hụi 7 tỉ đồng

Thứ Năm, ngày 02/01/2020 20:00 PM (GMT+7)

Trong khi rất nhiều người mong mỏi được hốt hụi chót vào dịp Tết Nguyên đán tới đây để có tiền sắm sửa trong gia đình thì bất ngờ nghe tin bị vỡ hụi

Ngày 2-1, ông Nguyễn Thành Thật, Chủ tịch UBND xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ vỡ hụi với tổng số tiền khoảng hơn 7 tỉ đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an huyện này xác minh làm rõ theo yêu cầu của các bị hại.

Nhiều người đăng ảnh này lên mạng xã hội và "treo thưởng" số tiền 20 triệu đồng cho những ai phát hiện nơi bà Hồng đang trốn

Theo trình bày của bà Huỳnh Thị Xương (ở khu vực ấp Lô 2, xã Hưng Yên), trước đây, do thấy gia đình bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (49 tuổi; ngụ cùng địa phương) chỉ biết lo làm ăn nên ngày càng khấm khá lên nên mọi người trong xóm đều tin tưởng tham gia chơi hụi do bà này làm chủ. Riêng bà Xương cùng với 29 người khác tham gia 1 dây hụi với mức đóng mỗi tháng là 1 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền thực đóng hàng tháng chỉ trong khoảng 600.000-700.000 đồng. Như vậy, những người hốt hụi sau sẽ được số tiền lời từ 300.000-400.000 đồng/tháng. Do đó, có rất nhiều người tham gia chơi nhiều dây hụi với tổng số tiền đóng lên đến hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, khi nhiều người đang nôn nao được hốt hụi đợt này để có tiền tiêu xài và mua sắm Tết thì bất ngờ chủ hụi "mất tích".

"Riêng tôi với con dâu của tôi bị giật đợt này gần 400 triệu đồng. Chỉ trong ngày hôm qua khi vừa nghe tin chủ hụi bỏ đi thì có rất nhiều người kéo tới nhà để tìm cách đòi lại tiền. Tôi nghe mọi người tính sơ sơ thì số tiền nợ cũng đã hơn chục tỉ đồng rồi. Công an huyện An Biên cũng đã xuống đây xác minh và yêu cầu chúng tôi chỉ kê khai số tiền vốn thực đóng thôi. Họ còn yêu cầu chúng tôi đến TAND huyện xem xét hướng dẫn gì đó nhưng riêng bản thân tôi không chịu đi vì thấy phiền phức quá mà chưa chắc được gì. Bây giờ có nhiều người đăng hình của chủ hụi lên mạng xã hội rồi "treo thưởng" 20 triệu đồng cho những ai biết được chỗ của người này trốn nữa mà. Có lẽ do có quá nhiều người "canh me" hốt hụi ngay đợt Tết này nên chủ hụi không còn khả năng nên mới trốn đi luôn"- bà Xương xót xa nói.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Võ Văn Tèo (chồng bà Ánh Hồng), cho biết bản thân ông cũng mới vừa nhận được "hung tin" là vợ của mình đã bỏ đi khỏi địa phương vì vỡ hụi. Bởi từ trước đến nay, ông Tèo cũng chưa từng nghe vợ của mình nói về chuyện nợ nần với ai. Thường sau mỗi mùa thu hoạch lúa, tôm thì ông Tèo đều giao hết tiền cho vợ quản lý.

"Trong ngày hôm qua, tôi mới biết vợ tôi đã trốn đi vì có người bạn gọi điện thoại hỏi thăm. Hiện giờ tôi cũng đang đi tìm vợ vì gọi điện thoại hoài mà vẫn không liên lạc được. Tôi cũng hy vọng vợ tôi sớm về nhà để cùng nhau bàn cách trả nợ trong khả năng có thể chứ không thể trốn hoài như vậy được"- ông Tèo khẳng định.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/ca-xom-lo-mat-tet-vi-vo-hui-7-ti-dong-20200102171833074.htm