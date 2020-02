Bộ mặt tàn nhẫn của cha và dì ghẻ sau cái chết của cậu bé 8 tuổi trong đêm lạnh giá

Sau khi cái chết của cậu bé 8 tuổi được xác định là một vụ giết người thì cơ quan chức năng tìm ra nhiều sự thật kinh hoàng hơn về người cha tàn nhẫn.

Ảnh chụp gia đình nạn nhân.

Cái chết của cậu bé 8 tuổi

Thomas Valva (sống ở Mỹ) là một cậu bé đáng yêu. Nhìn vẻ bên ngoài, chẳng ai biết về căn bệnh tự kỷ mà em mang trong người. Tuy nhiên, cậu bé đã qua đời hôm 17/1/2020.

Thomas và 2 người anh em ruột sống với cha ruột là Michael Valva cùng vợ chưa cưới Pollina và 3 con gái của người phụ nữ này. Cha của cậu bé là nhân viên cảnh sát đã ly hôn với mẹ của Thomas từ năm 2017.

Các nhà chức trách đã đến nhà của Thomas sống lúc 9h40' sáng 17/1/2020, sau khi cha của bé báo cáo về việc con trai bị ngã xuống đường trong lúc đang chờ xe buýt của trường đến đón. Thời điểm cảnh sát có mặt là khoảng 1 tiếng sau khi xảy ra sự việc - theo lời người cha kể lại. Cha của bé là Michael Valva mô tả con trai bị bất tỉnh sau cú ngã và khi cảnh sát đến bé vẫn chưa tỉnh lại.

Lúc cảnh sát có mặt, Michael Valva đang thực hiện hồi sức tim phổi cho con trai dưới tầng hầm của ngôi nhà. Sau đó, bé được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tại đây, nhiệt độ cơ thể của bé chỉ là 24 độ C, trong khi mức nhiệt của người bình thường khoảng 37 độ C. Với mức nhiệt thấp như vậy, cậu bé có thể tử vong do bị hạ thân nhiệt quá mức. Thomas được tuyên bố tử vong tại bệnh viện.

Tuy nhiên, cuộc điều tra về cái chết của cậu bé đã tiết lộ những chi tiết bất thường. Tất cả các chi tiết về thời gian xảy ra sự việc hay các thương tích trên cơ thể không như báo cáo của người cha. Qua điều tra cảnh sát phát hiện cậu bé Thomas không ra khỏi nhà trong buổi sáng hôm 17/1/2020.

Ngoài ra, vết thương trên cơ thể cũng không phù hợp với những lời kể của cha ruột là Michael Valva. Cảnh sát nhận định đây là một vụ giết người mà nguyên nhân chính là hạ thân nhiệt dẫn đến tử vong.

Người cha bạo hành các con?

Mẹ đẻ của nạn nhân cũng là vợ cũ của Michael Valva cáo buộc chồng cũ bạo hành 3 đứa con sau khi 2 người ly hôn.

Trong một cuộc họp báo, đại diện cảnh sát địa phương cho hay, bé Thomas đã phải chịu đựng nhiệt độ lạnh trong nhà để xe qua đêm, nhiệt độ ngoài trời khoảng 19 độ C. Thomas đã bị bỏ lại trong nhà để xe ô tô qua đêm trước khi tử vong.

Tại phiên tòa, ủy viên công tố quận cho biết, 2 đêm trước khi Thomas qua đời, Pollina nhắn cho cha ruột cậu bé một đoạn clip. Trong đoạn clip có thể thấy Thomas ngủ trên sàn bê tông và chỉ mặc bộ đồ ngủ, không có chăn. Clip mà cảnh sát thu được từ camera giám sát trong ngôi nhà cho thấy Thomas run rẩy, ôm lấy mình vì lạnh, nhìn vào camera với ánh mắt khẩn cầu ai đó giúp đỡ.

Michael Valva, 40 tuổi và vợ chưa cưới Angela Pollina, 42 tuổi đã bị buộc tội giết người cấp độ 2 đối với bé Thomas.

Ủy viên công tố quận cũng cho biết khi Michael giành quyền nuôi con, anh em Thomas gầy gò, ăn các mảnh bánh mì vụn trên bàn và không được ăn sáng nếu không gọi Pollina là mẹ. Thậm chí, giáo viên ở trường phải mang thêm đồ ăn cho Thomas và anh em của cậu bé. Các cô giáo yêu cầu Michael và Pollina đưa thêm đồ ăn cho con, nhưng cặp đôi này không làm theo.

Tại phiên tòa xét xử 2 bị cáo, các công tố viên còn cho biết, Thomas và 2 người anh bị bạo hành về lời nói và thể xác. Những đứa trẻ này bị thiếu đồ ăn, không cho chăn, gối và quần áo. Thậm chí, chúng còn bị tát, đấm lên người. Thomas bị kéo xuống cầu thang và đến trường với cơ thể có những vết chầy xước, bầm tím...

Quá trình xét xử Michael Valva và Angela Pollina vẫn đang tiếp tục trước khi bị kết án và tòa phán quyết mức án.

