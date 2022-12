Bộ Công an vừa triệt phá đường dây làm giấy tờ giả "khủng"

Ngày 30-12, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả qua mạng Internet.

Những dụng cụ để làm giả giấy tờ

Đường dây do Trần Phúc (SN 1983) và Nguyễn Thị Tươi (SN 1985, vợ Phúc), trú tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP HCM cầm đầu. Theo đó, Phúc và Tươi đã chỉ đạo: Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Trung Thảo, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Thị Thêm tổ chức sản xuất, mua bán bằng cấp, chứng chỉ giả.

Phúc và Tươi đã tạo lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook, Zalo với nội dung: "Em nhận làm mới và cấp lại các loại CMND, căn cước, đăng ký xe, Cavet, Bằng cấp 3 đến đại học, GPLX xe máy, ô tô B2, C... và tất cả giấy tờ khác, giao hàng toàn quốc".

Người có nhu cầu sẽ liên hệ với số điện thoại đăng trên Facebook, Zalo để trao đổi thông tin, giá tiền cụ thể, dao động khoảng từ 2-3 triệu đồng. Trong đó, nhóm này có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

Khi có đặt làm giấy tờ, tài liệu giả, Phúc sẽ liên hệ Tuấn, Thảo để thực hiện hoạt động sản xuất con dấu, in ấn bằng cấp giả theo yêu cầu. Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với Cơ quan Công an.

Qua công tác đấu tranh, ngày 29-12-2022, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng loạt 3 tổ công tác kiểm tra, khám xét 3 địa điểm tại TP HCM, và triệu tập, làm việc với 6 đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả trên không gian mạng.

Công an thu giữ nhiều giấy tờ giả liên quan

Kết quả kiểm tra, khám xét công an đã thu giữ: 02 máy tính, 20 điện thoại di động, 1.000 con dấu giả, 3.000 tem giả, 6.000 phôi bằng cấp giả, 1.100 bằng cấp giả đã in ấn và nhiều máy in màu, máy scan, máy ép nhựa để phục vụ cho hoạt động sản xuất bằng cấp, giấy tờ giả.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, mở rộng vụ án, làm rõ hoạt động vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, đường dây sản xuất, mua bán bằng cấp, giấy tờ giả này hoạt động từ năm 2018 đến nay. Và đã sản xuất, in ấn và mua bán hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, số tiền hưởng lợi trái phép lên đến hơn 30 tỉ đồng.

