Làm giả 16 sổ hồng nhà đất mang đi lừa hàng chục tỷ đồng

Ngày 9-12, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Thị Thanh Vân (SN 1959, ngụ quận Tân Bình) mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài mức án, tòa buộc Vân phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Nội dung vụ án thể hiện, Vân cùng chồng là Trần Thanh Sơn là chủ sở hữu 02 căn nhà có địa chỉ tại số 3 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú và căn nhà số 172/27 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Quá trình làm ăn, vợ chồng Vân lâm vào cảnh nợ nần. Xoay sở nhiều cách không thành nên Sơn nói với Vân làm giả giấy tờ nhà đất của hai căn nhà trên thế chấp cho người khác vay tiền.

Cáo trạng xác định, từ năm 2008 đến năm 2010, Sơn đã làm giả tổng cộng 16 bộ hồ sơ giấy tờ nhà đất đưa cho Vân mang thế chấp cho nhiều người để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, đối với căn nhà số 3 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, Tân Phú, vào năm 2007 vợ chồng Vân, Sơn đem giấy tờ giả căn nhà này thế chấp vay tiền của ông P. nhiều lần với số tiền 482 triệu đồng. Vợ chồng Vân, Sơn không trả tiền cho ông P. và bỏ đi khỏi địa phương.

Cũng với chiêu thức này, hai vợ chồng họ sử dụng giấy tờ giả căn nhà số 3 Đỗ Nhuận thực hiện thêm 7 vụ lừa khác.

Bị cáo Vân tại tòa

Đối với căn nhà 172-27 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, ngày 09-4-2009, Vân mang giấy tờ giả thế chấp cho bà H.L.C. để vay 350 triệu đồng với lãi suất 5%/ 01 tháng.

Bà C. và Vân không làm giấy vay tiền mà làm hợp đồng mua bán nhà giả cách. Sau đó, Vân trả cho bà Châu được 52,5 triệu đồng tiền lãi.

Ngày 24-6-2009, Vân thế chấp giấy tờ giả nhà số 3 đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú cho bà C. để tiếp tục vay số tiền 600 triệu đồng. Vân trả cho bà Châu 130 triệu đồng tiền lãi rồi bỏ trốn nên các nạn nhân của Vân tố cáo.

Kết quả điều tra xác định, do cần tiền trả nợ nên từ năm 2008 đến năm 2010, Vân Sơn làm giả 16 bộ hồ sơ nhà đất mang thế chấp cho 14 người chiếm đoạt hơn 5,1 tỷ đồng và 14,3 lượng vàng SJC. Ngoài việc thế chấp giấy tờ giả của 02 căn nhà nêu trên cho 14 bị hại, Vân còn thế chấp giấy tờ nhà, đất giả cho hai người nữa để vay tiền.

Tuy nhiên, do hai người này không cung cấp tài liệu liên quan việc Vân vay mượn tiền nên Cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý đối với Vân về quan hành vi này.

Quá trình điều tra, truy xét, ngày 30-12-2011 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh Vân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vân bỏ trốn nên bị truy nã, ngày 23-6-2021, Vân bị bắt.

Về hành vi sử dụng 16 bộ hồ sơ giấy tờ giả thế chấp vay tiền đã phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tính đến tháng 7-2020, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này đã hết nên không có cơ sở xem xét xử lý Vân về hành vi này.

Đối với Trần Thanh Sơn, theo Vân khai những giấy tờ giả của 02 căn nhà trên là do Sơn làm và giao lại cho Vân. Đồng thời, Sơn cũng cùng Vân thế chấp giấy tờ giả để vay tiền của ông Phạm Văn Phượng, ông Phạm Trung Minh để vay tiền.

Tuy nhiên, Sơn đã chết vào ngày 11-9-2017 nên đình chỉ bị can.

Nguồn: https://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/lam-gia-16-giay-chung-nhan-chu-quyen-mang-di-lua-hon-5...Nguồn: https://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/lam-gia-16-giay-chung-nhan-chu-quyen-mang-di-lua-hon-5-ty-dong_140976.html