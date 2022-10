Làm giả “phiếu bốc thăm đất tái định cư” lừa chiếm hàng trăm triệu đồng

Bằng chiêu làm giả tờ “phiếu bốc thăm đất tái định cư” tại Dự án Khu E2 mở rộng- Khu dân cư (KDC) nam cầu Cẩm Lệ, Hòa Xuân (Đà Nẵng) sau đó giới thiệu là đất của mình lừa bán cho các nạn nhân, 9X Nguyễn Quốc Bão đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng lấy tiền tiêu xài…

Ngày 9/10, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Bão (SN 1997, trú 20 Lê Quang Định, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra, từ khoảng tháng 1/2022 với mục đích có tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nguyễn Quốc Bão đã làm giả tờ “phiếu bốc thăm đất tái định cư” tại Dự án Khu E2 mở rộng - KDC nam cầu Cẩm Lệ, Hòa Xuân, sau đó giới thiệu là đất của mình, đem bán cho ông N.Đ.V (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân, Bão đã lừa ông V và chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng. Sau thời gian liên lạc và hẹn gặp để “chốt” lô đất như đã hứa, nhưng Bão tìm mọi cách để né tránh và bịa các lý do, không trả lại số tiền trên nên ông V đã trình báo cơ quan Công an quận Cẩm Lệ.

Sau quá trình điều tra, làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quốc Bão về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an quận Cẩm Lệ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khi giao dịch mua bán về lĩnh vực bất động sản cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến bất động sản, phải nhanh chóng thông báo cho Công an để kịp thời điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

