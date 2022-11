Đường dây làm giả hơn 5.000 GPLX, văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động ra sao?

Ngày 10/11, tại tỉnh Nam Định, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Nam Định cùng các phòng nghiệp vụ chuyên môn đã bắt quả tang Trần Văn Hạnh (28 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Hoàng Văn Nguyện (22 tuổi, thường trú xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) đang làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng trong đường dây vừa bị triệt phá

Tại hiện trường, lực lượng chứng năng đã thu giữ hàng trăm văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả và hàng nghìn phôi để sản xuất giấy tờ giả; 3 bộ máy vi tính; 2 máy in màu; 5 điện thoại thông minh và máy ép nhựa, 9 hộp mực in các loại màu, hàng nghìn tem, sổ sách ghi chép khách hàng...

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Trọng Tải (33 tuổi, thường trú xã Giao Yến, huyện Giao Thủy); Nguyễn Văn Toàn (33 tuổi, thường trú xã Bạch Long, huyện Giao Thủy). Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Chỉ trong khoảng 1 tháng, các đối tượng trong đường dây này đã sản xuất, bán và chuyển phát đến khách hàng thông qua dịch vụ bưu chính hơn trên 5.000 văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả (bằng đại học, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ hành nghề, giấy phép lái xe các loại, giấy khám sức khỏe…), thu số tiền bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Tang vật của vụ án bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng quảng cáo, bán hàng chủ yếu trên mạng xã hội (google, facebook, tiktok…). Khách hàng là những người cần bằng cấp và không cần thi cũng đỗ. Các đối tượng đưa ra cam kết phôi thật, bằng thật… để đánh vào tâm lý nhiều người không muốn bỏ thời gian đi học, thi nhưng vẫn có bằng thật.

Khi khách chốt đơn, các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng gửi thông tin cá nhân như ảnh, họ và tên, ngày sinh, quê quán và loại giấy tờ yêu cầu để sản xuất giấy tờ giả.

Tiếp đó, các đối tượng thông qua hoạt động chuyển phát để vận chuyển giấy tờ giả đến cho khách hàng. Để đối phó với lực lượng chức năng và công ty chuyển phát, chúng thường không trực tiếp đi gửi hàng đến công ty chuyển phát mà thuê xe dịch vụ (xe ôm, grab…).

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/duong-day-lam-gia-hon-5000-gplx-van-bang-chung-chi-gia-hoat-dong-ra-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/duong-day-lam-gia-hon-5000-gplx-van-bang-chung-chi-gia-hoat-dong-ra-sao-d572308.html