Bị tố dâm ô bé gái ở trường tiểu học, "yêu râu xanh" ra đầu thú

Thứ Ba, ngày 04/10/2022 11:25 AM (GMT+7)

Cơ quan công an đã vận động Đỗ Quốc Anh ra đầu thú sau khi có hành vi dâm ô bé gái 10 tuổi.

Đối tượng Đỗ Quốc Anh tại cơ quan công an.

Ngày 4/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an TP Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Đỗ Quốc Anh (SN 1969, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) để làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 3/10, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận tin báo của chị N.T.N (trú TP Bắc Giang) về việc con gái bị dâm ô.

Cụ thể, khoảng 16h30 cùng ngày, tại một trường tiểu học trên địa bàn TP Bắc Giang, con gái chị N. là cháu N.T.M (SN 2012) bị một người đàn ông khoảng 50 tuổi có hành vi dâm ô.

Nhận tin báo, đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bắc Giang phối hợp với công an sở tại đã tổ chức điều tra, xác minh. Đến 20h50 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đã làm rõ, vận động đối tượng Đỗ Quốc Anh ra đầu thú về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-to-dam-o-be-gai-o-truong-tieu-hoc-34-yeu-rau-xanh-34-ra-au-thu-a57...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bi-to-dam-o-be-gai-o-truong-tieu-hoc-34-yeu-rau-xanh-34-ra-au-thu-a572942.html