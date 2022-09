Vụ thi thể nằm ven đường ở Vĩnh Phúc: "Yêu râu xanh" giết người diệt khẩu

Thứ Hai, ngày 12/09/2022 09:10 AM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 12/9, Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt đối với Dương Văn Thế để điều tra về tội “Giết người”. Thế thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái trẻ nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt nên đã ra tay giết người diệt khẩu.

Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Thế (34 tuổi, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khai, khi thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái trẻ tên P. bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Do sợ nạn nhân tố cáo hành vi đồi bại của mình, Thế đã ra tay sát cô gái.

Dương Văn Thế bị bắt giữ.

Sau khi sát hại nạn nhân, Thế đã lấy đi 1 điện thoại di động, tiền và một số vật dụng khác.

Trước đó, sáng 8/9, người dân phát hiện thi thể cô gái trẻ đang phân hủy, đặt cạnh đường liên xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau 24h kể từ khi nhận tin báo, công an đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên là Dương Văn Thế.

Tại cơ quan điều tra, Thế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết cô gái vào rạng sáng 5/9.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nguồn: https://tienphong.vn/vu-thi-the-nam-ven-duong-o-vinh-phuc-yeu-rau-xanh-giet-nguoi-diet-khau-post...Nguồn: https://tienphong.vn/vu-thi-the-nam-ven-duong-o-vinh-phuc-yeu-rau-xanh-giet-nguoi-diet-khau-post1468870.tpo