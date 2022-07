Bị ném chất nổ vào nhà 3 lần do bị nhóm người từ Hà Nội vào trả thù nhầm

Không có mâu thuẫn với ai nhưng gia đình ông Ph. liên tiếp bị một nhóm đối tượng ném chất nổ vào nhà do bị trả thù nhầm.

Ngày 5-7, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Phạm Như Quý (29 tuổi), trú huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Thị Thúy (27 tuổi), quê tỉnh Quảng Ninh và Bùi Hạnh Nguyên (36 tuổi), quê tỉnh Thái Bình về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Quý từng có một tiền sự về hành vi hủy hoại tài sản; Nguyên vừa chấp hành xong án phạt 10 năm tù về tội giết người. Hai đối tượng Thúy và Nguyên hiện đang trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trước đó, vào các ngày 9-3, 7-5 và và 9-6, Công an huyện Nghi Lộc liên tiếp nhận được tin báo tại nhà ông B.H.Ph., trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An liên tục xảy ra 3 vụ nổ. Thời điểm xảy ra các vụ nổ là vào đêm khuya hoặc buổi trưa nên việc xác định những đối tượng liên quan gặp nhiều khó khăn.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Ph. cho biết gia đình ông không có mâu thuẫn với ai nên việc xảy ra các vụ nổ khiến gia đình hoang mang, lo lắng.

Sau gần một tháng vào cuộc điều tra, Công an Nghi Lộc phối hợp với Công an các tỉnh Hưng Yên, Yên Bái và TP Hà Nội xác định và bắt được Quý, Thúy và Nguyên là các nghi phạm gây ra 3 vụ nổ ở nhà ông Ph.. Nghi phạm Quý ở nhà một người bạn ở tỉnh Yên Bái chuẩn bị hành lý để vượt biên trốn sang nước ngoài.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận Quý có mâu thuẫn từ trước với một người ở xã Nghi Trung, là hàng xóm của ông Ph.. Để giải quyết mâu thuẫn, Quý đã lên kế hoạch ném chất nổ (là pháo tự chế) vào nhà người có mâu thuẫn với mình.

Tuy nhiên, do không thông thạo địa hình cùng với việc nhà ông Ph. và người có mâu thuẫn với Quý nằm cạnh nhau nên Quý và các đồng phạm đã xác định không chính xác địa chỉ dẫn đến việc "ném nhầm" chất nổ 3 lần vào nhà ông Ph..

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

