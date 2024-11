Bí mật phía sau những vụ ‘trả nợ’ giùm nữ tiếp viên quán karaoke

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố, bắt giam Dương Hồng Thái (SN 1997, ngụ An Giang), Nguyễn Tấn Thành (SN 1998, ngụ Đồng Nai), Hứa Huỳnh Hương (SN 1998, ngụ TPHCM) về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật ”, “Cưỡng đoạt tài sản”.