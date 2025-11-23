Nhậu say, đứa cháu bất hảo đánh chết ân nhân cưu mang mình

Chiều 22/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Võ Văn Phút (SN 1995, cư trú xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Trong quá trình điều tra xác định khoảng 10 giờ ngày 12/11, Phút nhậu say rồi về nhà thì gặp bố là ông Võ Văn Út cùng với bà Nguyễn Thị Rở (SN 1956, cư trú: Ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, bác dâu của Phút) đang ngồi xem ti vi.

Lúc này Phút và bà Rở xảy ra cãi vã. Phút nổi máu côn đồ, đi đến dùng chân phải đá mạnh nhiều cái vào mặt bà Rở làm bà nằm xuống nền nhà bất tỉnh.

Võ Văn Phút bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Thấy vậy, cha Phút xông vào can ngăn rồi cùng mọi người đưa bà Rở đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Phút sau khi gây án đã đến Công an xã Thoại Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Phút là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp ổn định, không nơi ở nên được vợ chồng bà Rở cho về sống chung nhà.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.