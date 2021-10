Bí mật phía sau group Sugar Baby

Thứ Ba, ngày 19/10/2021 13:05 PM (GMT+7)

Không có công ăn việc làm ổn định, Thắng đã nảy sinh ý định kiếm tiền từ việc môi giới mại dâm cho những cô gái trẻ và các quý ông có điều kiện kinh tế.

Hà Trọng Thắng tại trụ sở công an.

Ngày 19/10, thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Trọng Thắng (SN 1993, quê Quảng Nam) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng đầu tháng 6/2021, Hà Trọng Thắng không có công ăn việc làm ổn định. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội facebook, Thắng biết đến mối quan hệ Sugar Baby - Sugar Daddy, ghép đôi các cô gái trẻ, có ngoại hình với những người đàn ông có điều kiện kinh tế. Thực chất, mối quan hệ này là biến tướng của việc mua, bán dâm theo hình thức “gặp gỡ yêu thương có thời gian cụ thể”, mua bán dâm trả tiền theo tháng hoặc theo ngày với giá cụ thể.

Sau đó, Thắng nảy sinh ý định kết nối Sugar Baby và Sugar Daddy để kiếm tiền công môi giới, đảm bảo thu nhập thêm cho cuộc sống.

Đoạn tin nhắn Zalo giữa Sugar Daddy và Sugar Baby do Thắng làm môi giới.

Để cụ thể hoá ý định của mình, Thắng đã lập group mang tên Sugar Baby và đăng bài với nội dung tuyển Sugar Daddy với cam kết uy tín, kín đáo, thành công. Thắng lấy thông tin Sugar Baby bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, hình ảnh ngoại hình, sau đó sẽ đưa cho Sugar Daddy có nhu cầu mua dâm xem và lựa chọn.

Khi Sugar Daddy đã chọn được đối tượng, Thắng sẽ là người gián tiếp kết nối, hỏi Sugar Baby về mức chu cấp hằng tháng, số lần gặp mặt trong 1 tháng để thực hiện quan hệ tình dục. Khi có phản hồi từ Sugar Baby, Thắng sẽ thông tin lại với Sugar Daddy, nếu hai hên đồng ý thì Thắng sẽ để hai người kết bạn Zalo với nhau và hẹn gặp mặt. Nếu lần đầu hai bên gặp mặt mà thực hiện quan hệ tình dục thì Sugar Daddy phải trả trước cho Sugar Baby, tiền chu cấp của một tháng. Thắng sẽ cắt phế vài triệu đồng tiền môi giới từ số tiền Sugar Baby nhận được.

