Bí mật bên trong phòng trọ có 10 cô gái

Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 15:09 PM (GMT+7)

Quá trình kiểm tra nhà trọ lúc rạng sáng, lực lượng công an phát hiện 19 nam, nữ thanh niên có mặt trong bữa tiệc thác loạn bằng chất cấm.

Nhà trọ được biến thành ổ bay lắc để nhóm nam nữ mà tiệc thác loạn

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an thị trấn Nếnh, Công an huyện Việt Yên vừa phát hiện một tụ điểm tổ chức bay lắc trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, khoảng 1h15 rạng sáng 16/12, lực lượng công an kiểm tra nhà trọ tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Qua kiểm tra, phát hiện 19 người gồm 9 nam, 10 nữ thanh niên có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã yêu cầu test nhanh chất ma túy, kết quả 11/19 đối tượng dương tính với chất ma túy gồm 9 nam và 2 nữ, 8 cô gái còn lại cho kết quả âm tính.

Có 11/19 đối tượng dương tính với chất ma túy gồm 9 nam và 2 nữ

Qua làm việc với cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà trọ và nhà trọ có bố trí 1 phòng ở tầng 4 được trang bị loa, đèn nháy, đèn laze, máy chiếu, đĩa sứ, thẻ card, đèn khò phục vụ cho việc “bay lắc”. Đồng thời, trong đó có 2 đối tượng là L.T.T và V.L.T là quản lý nhà trọ thừa nhận hành vi bán ma túy và chuẩn bị đồ cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc, đối tượng, tang vật cho Công an huyện Việt Yên để tiếp tục làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/bi-mat-ben-trong-phong-tro-co-10-co-gai-502021181215103257.htmNguồn: http://danviet.vn/bi-mat-ben-trong-phong-tro-co-10-co-gai-502021181215103257.htm