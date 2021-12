Cô gái trẻ vướng vòng lao lý khi tổ chức tiệc thác loạn trong chung cư cao cấp

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 11:19 AM (GMT+7)

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận căn hộ chung cư cao cấp do Ánh làm chủ. Cô gái trẻ đã tụ tập bạn bè đến mở tiệc thác loạn.

Ánh, Nam và Cảnh bị bắt giữ khi đang thác loạn.

Ngày 6/12, thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Ánh (SN 2000, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân); Nguyễn Tiến Nam (SN 1997, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Cảnh (SN 1991, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan công an, khoảng 0h30 ngày 17/11, tổ công tác của Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân kiểm tra hành chính căn hộ ở tầng 10 một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn. Chủ căn hộ này là Phạm Thị Ngọc Ánh.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng ngủ của căn hộ có 10 nam nữ thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý. Tổ công tác đã thu giữ nhiều tang vật là dụng cụ sử dụng ma tuý và ma tuý.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận Ánh đã tụ tập bạn bè đến mở tiệc thác loạn tại căn hộ của mình. Số ma tuý “phục vụ” cho cuộc chơi là ma tuý dạng ke và kẹo.

