6 cô gái thác loạn xuyên đêm cùng nhóm bạn trai tại khu nghỉ dưỡng cao cấp

Thứ Năm, ngày 16/12/2021 14:00 PM (GMT+7)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 16 nam, nữ thanh niên đang tham gia bữa tiệc thác loạn ở chất cấm.

Hiện trường nơi bữa tiệc thác loạn được tổ chức.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma tuý Công an huyện Thạch Hà vừa phối hợp với Công an xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà bắt quả tang 16 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu nghỉ dưỡng Quỳnh Viên, thuộc thôn Bắc Hải, xã Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 16/11, lực lượng công an tuần tra, kiểm soát tại khu vực nghỉ dưỡng Quỳnh Viên Resort, thuộc địa phận thôn Bắc Hải, xã Thạch Hải phát hiện tiếng nhạc lớn tại Phòng Villa 11D nên đã kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng có 16 đối tượng gồm 6 nữ, 10 nam đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua test nhanh, các đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma tuý. Các nam, nữ thanh niên này có tuổi đời rất trẻ, từ 17 - 32 tuổi, chủ yếu cư trú tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi ni lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng, 1 đĩa sữ có chứa chất bột nén màu trắng, 1 viên nén màu hồng, 1 viên nén màu xanh, 1 đèn loa kéo, 1 đèn chiếu sáng nhiều màu…và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận chất tinh thể rắn màu trắng, chất bột nén màu trắng, viên nén màu hồng và viên nén màu xanh thu giữ được ở trên đều là ma tuý mà các đối tượng sử dụng.

