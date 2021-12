9X chuyên thiết kế “phòng bay” cho các dân chơi thác loạn ngay tại nhà

Thứ Bảy, ngày 11/12/2021 11:56 AM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, Bảo khai nhận đã thiết kế 2 “phòng bay” tại căn nhà đang ở để cho các đối tượng nghiện thuê.

Lê Hoàng Bảo tại trụ sở công an.

Ngày 11/12, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Bảo (SN 1998, hộ khẩu ở xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 23h ngày 30/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An bắt quả tang đối tượng Bảo đang thực hiện hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” cho một nhóm đối tượng tại phòng ngủ của một ngôi nhà thuê trên đường Châu Thị Kim, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 1 đĩa tròn bên trên đĩa có chứa chất bột màu trắng; 1 loa nghe nhạc và nhiều tang vật liên quan.

Tiếp tục kiểm tra một căn phòng khác của ngôi nhà, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một nhóm đối tượng khác đang sử dụng trái phép các chất ma túy.

Qua làm việc ban đầu, Bảo khai nhận, khoảng 7h ngày 30/11, Bảo rủ một nhóm bạn đến nhà uống rượu. Đến 22h cùng ngày, Bảo mua 3,5 triệu đồng ma túy về để sử dụng. Sau đó, có một nhóm người đến thuê phòng sử dụng ma túy.

Ngoài ra, Bảo còn khai nhận, bắt đầu thiết 2 phòng ngủ để cho những người nghiện thuê sử dụng ma túy từ tháng 3/2021 đến nay. Sự việc sau đó được bàn giao cho Công an TP Tân An xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn: http://danviet.vn/9x-chuyen-thiet-ke-phong-bay-cho-cac-dan-choi-thac-loan-ngay-tai-nha-502021111...Nguồn: http://danviet.vn/9x-chuyen-thiet-ke-phong-bay-cho-cac-dan-choi-thac-loan-ngay-tai-nha-502021111211573860.htm