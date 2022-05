Gã trùm ma túy dưới vỏ bọc đại gia và đàn em thân tín lãnh án tử hình

Dưới vỏ bọc đại gia, thường xuyên đi nước ngoài, sở hữu nhiều ôtô đắt tiền, Lãnh Minh Thái lại là "trùm" đường dây buôn ma tuý từ Bắc vào Nam với khối lượng lớn.

Ngày 19-5, TAND TPHCM xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Lãnh Minh Thái (SN 1972), Nguyễn Tiến Hưng (SN 1979), cùng quê Hải Dương, Ngô Thanh Tuấn (SN 1978, thường trú TPHCM) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý’’.

Liên quan đến vụ án và cùng tội danh trên, Hồ Đình Vũ (SN 1985, quê Lâm Đồng) bị tuyên 8 năm tù, Phạm Văn Long (SN 1987, quê Hải Phòng) bị tuyên 7 năm tù.

Theo cáo trạng, đường dây ma tuý do Lãnh Minh Thái cầm đầu trong vỏ bọc đại gia, sở hữu hàng loạt xế hộp đắt tiền. Dưới trướng Thái có nhiều đàn em, thân tín nhất là Ngô Thanh Tuấn và Nguyễn Tiến Hưng. Bộ đôi có nhiệm vụ cung cấp ma tuý cho dân chơi quán bar, vũ trường tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Để luôn có "hàng" giao dịch, Thái chỉ đạo đàn em bỏ ma tuý vào két sắt, giấu trong thùng ôtô. Những chiếc xế hộp này sau đó được thuê xe container vận chuyển từ Bắc vào Nam, tập trung ở Bình Dương.

Tại TPHCM, để tránh nghi ngờ, Thái chỉ đạo đàn em thuê nhiều biệt thự, nhà mặt tiền bề thế làm nơi giấu ma tuý. Ông trùm thường xuyên đi nước ngoài, qua lại nhiều nơi chứ không cố định ở địa chỉ nào.

Tháng 6-2015, khi thị trường phía Nam thiếu ma tuý do một số băng nhóm đã bị triệt phá, Cục Cảnh sát ma tuý Bộ Công an chỉ đạo Công an TPHCM tung nhiều trinh sát theo dõi mọi hoạt động của Thái và đồng phạm bởi nhận định chúng sẽ đánh "mẻ" lớn.

Đêm 22-6-2015, Hưng lái ôtô 16 chỗ đến khu vực cầu Giồng Ông Tố (Q.2) gặp nam thanh niên đi xe SH. Sau khi trao nhau gói hàng, hai người vội vã bỏ đi. Nhóm trinh sát đón lõng, bắt tên chạy xe SH tại ngã tư gần đó, phát hiện trong cốp hơn 300 gram ma tuý đá. Hưng cũng bị bắt.

Khám xét nhà Hưng tại phường Bình Trưng Đông (Q.2), nhà chức trách tìm thấy nhiều ma tuý đá, máy ép nhựa… Cùng thời điểm, mũi trinh sát khác âm thầm tiếp cận bắt Thái khi đại gia đang ăn uống tại một nhà hàng ở quận 1; tạm giữ chiếc BMW, nhiều tiền mặt, thẻ ATM, sổ sách ghi mã số két sắt và quá trình giao dịch lượng ma tuý rất lớn.

Tại Bình Dương, Bộ Công an phối hợp với công an địa phương khám xét căn nhà của Thái thuộc phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An), thu giữ thêm ôtô Honda, nhiều két sắt chứa tổng cộng gần 8kg ma tuý đá. Một căn nhà khác gần đấy cũng có nhiều ôtô được cho là phương tiện vận chuyển ma tuý của Thái.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt thêm Long cùng đàn em khác tại chung cư ở huyện Bình Chánh.

CQĐT xác định, Lãnh Minh Thái đã mua ma túy của một đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch) ở Hà Nội, phân chia ra bán lại cho các đối tượng khác kiếm lời. Trong đó Ngô Thanh Tuấn là người mua ma túy của Thái để bán lại, đồng thời cùng tham gia với Thái còn có Nguyễn Tiến Hưng, Hồ Đình Vũ và Phạm Văn Long với vai trò giúp sức trong việc đi nhận, giao ma túy và nhận tiền từ việc mua bán ma túy mang về đưa cho Thái hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thái.

Lãnh Minh Thái là người cầm đầu, chủ mưu trực tiếp và chỉ đạo cho đồng bọn cất giấu nhằm mục đích bán cho nhiều đối tượng khác trên nhiều địa bàn, nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ khối lượng ma túy đã thu giữ và qua khám xét trong vụ án, với tổng khối lượng là 11,5 kg ma tuý tổng hợp.

Nguyễn Tiến Hưng là người giúp sức tích cực, trực tiếp thực hiện việc cất giữ và giao ma túy, đồng thời nhận tiền mua bán ma túy cho Thái nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng là 2,1 kg ma tuý. Ngô Thanh Tuấn là người trực tiếp mua ma túy của Thái từ tháng 10/2014 cho đến khi bị bắt để bán lại kiếm lời, nên Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ khối lượng ma túy đã mua của Thái hơn 1kg ma túy tổng hợp.

Phạm Văn Long với vai trò đồng phạm giúp sức trong việc đi giao ma túy theo chỉ đạo của Thái. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không chứng minh được số lượng ma túy Long đã đi giao bán theo sự chỉ đạo của Thái, nên Long phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp “phạm tội nhiều lần”.

Hồ Đình Vũ với vai trò đồng phạm giúp sức trong việc là tài xế cho Thái - thuê để chở Hưng đi giao nhận ma túy. Nhưng Vũ không biết rõ khối lượng, số tiền mua bán ma túy khi giao dịch. Vì vậy, Vũ phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp “phạm tội nhiều lần”.

Quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo Thái, Hưng, Tuấn đặc biệt nghiêm trọng, mua bán ma tuý số lượng lớn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, không còn khả năng cải tạo nên đã tuyên các bị cáo mức án như trên.

