Bí ẩn bên trong thùng tự chế trên chiếc xe đầu kéo

Chiều 1-12, tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển trái phép 60kg pháo hoa nổ cất dấu trong thùng tự chế trên xe tải.

Lực lượng chức năng dẫn giải Võ Trọng Dũng về làm việc

Theo đó, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 30-11, tại km 83 Quốc lộ 8A đoạn qua địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện đối tượng Võ Trọng Dũng (SN 1990, ngụ xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), điều khiển ô tô đầu kéo mang BKS: 37H-05334 kéo theo rơ moóc mang BKS: 37R-04595, có hành vi cất dấu 48 hộp pháo hoa nổ (trọng lượng 60 kg) trong thùng tự chế trên xe.

Võ Trọng Dũng cùng tang vật

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã mua số pháo ở chợ Lạc Xao (Lào) với giá 10 triệu đồng để đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xe

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

