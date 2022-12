Sốc với bí mật trong căn nhà ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Ngày 17-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng bàn giao 2 đối tượng chế tạo, tàng trữ súng, đạn cho Công an quận Liên Chiểu xử lý theo thẩm quyền.

Số vũ khí thu giữ được tại căn nhà ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Nhiều dụng cụ, linh kiện để chế tạo súng săn, súng thể thao

Các đối tượng khai nhận tàng trữ vũ khí, sẵn sàng ship hàng cho cả nước

Trước đó, lúc 12 giờ 30 ngày 16-12, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà ở địa chỉ K354/15/25 Tô Hiệu (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì phát hiện Hồ Văn Quân (33 tuổi, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Phạm Ngọc Long (33 tuổi, trú TP Đà Nẵng) cùng kho vũ khí trái phép.

Các đối tượng được xác định đã chế tạo, tàng trữ súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ các loại. Cụ thể, có 12 khẩu súng các loại, 785 viên đạn bằng kim loại, 8 bình xịt hơi cay, nhiều loại linh kiện, phụ kiện để chế tạo vũ khí.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận thuê căn nhà trên làm kho cất giữ súng, linh kiện, phụ kiện của súng nhằm bán lại cho các đối tượng có nhu cầu trên cả nước.

