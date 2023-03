Bí mật trong chiếc chăn bông cuộn gọn

Các đối tượng và tang vật vụ án

Các đối tượng gồm: Thào Mí Sáu (SN 1993), Thào Chá Hầu, (SN 1952), cùng trú tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang và Phá A Sếnh (SN 1997), trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Phá A Dếnh (SN 1985), trú tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin được giấu trong chăn bông cuộn lại, cất trong bao tải dứa.

Đối tượng Hầu bị bắt do Cơ quan Công an xác định liên quan đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại xã Lao Và Chải. Qua đó thu giữ ba túi nilon, bên trong có chất bột màu trắng do người này cất giấu tại giường ngủ của mình.

Tổng số tang vật thu giữ của các đối tượng gồm 10 bánh và 3 gói nhỏ heroin; 2 xe máy cùng một số tang vật liên quan. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

