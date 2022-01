Nghi vấn người tình của mẹ đóng đinh vào đầu bé 3 tuổi

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất về vụ bé gái 3 tuổi ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất bị phát hiện trong sọ não có nhiều vật thể lạ nghi là đinh.

Cơ quan điều tra đã làm việc với Nguyễn Trung H – là bạn trai, sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị L – mẹ cháu bé. Bước đầu xác định, nhiều khả năng đối tượng H chính là kẻ đã đóng đinh vào đầu cháu bé.

Trước đó, ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội tiếp nhận thông tin phản ánh từ Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất về việc có 1 bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng sức khỏe xấu. Qua hình ảnh chụp chiếu, Bệnh viện xác định trong sọ bé gái có nhiều vật thể lạ trông giống đinh. Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập mẹ cháu và bạn trai là Nguyễn Trung H cùng một số cá nhân được cho liên quan đến sự việc và khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Bé Đ.N.A đang được cấp cứu tại bệnh viện Xanh pôn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h23 ngày 17/1, khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A, 3 tuổi, trú ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất được mẹ đưa đến trong tình trạng hôn mê, co giật.Theo trình bày của người mẹ, từ chiều cùng ngày đã thấy bé A. có biểu hiện bất thường, gọi liên tục nhưng bé không tỉnh. Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiến hành chiếu chụp, chẩn đoán trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Rạng sáng 18/1, bé A. đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Một nguồn tin cho biết, Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, nhận thấy có những hình ảnh như những chiếc đinh, và tiên lượng sức khỏe của bé A. không tốt.

Được biết, chị L và bố cháu bé là anh Đỗ Hữu C, SN 1984, kết hôn với nhau năm 2012, có 3 con chung, một cháu sinh năm 2013, 1 cháu sinh năm 2016 và cháu Đ.N.A sinh năm 2018. Đến tháng 6/2021, chị L đơn phương ly hôn vì cho rằng hôn nhân có nhiều mâu thuẫn không thể hoà giải được. Sau khi ly hôn, anh C nuôi 2 cháu lớn, chị L nuôi cháu N.A. Sau đó, chị L sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn với Nguyễn Trung H tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Quá trình sinh sống, do bực tức vì cháu A là con riêng của chị L nên gã bố dượng thường xuyên đánh đập cháu.

Trước khi cháu N.A bị phát hiện trong đầu có dị vật, nghi là đinh thì cháu đã nhiều lần được phát hiện sức khoẻ bất thường phải đưa đi cấp cứu. Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, cháu bị ngộ độc nên được chị L đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương; tiếp đó, khoảng tháng 11/2021, trong đường tiêu hoá của cháu phát hiện có dị vật (đinh ốc) nên chị L đưa cháu đến Bệnh viện Thạch Thất để lấy dị vật. Ngày 24/12/2021, cháu A bị gãy tay, được mẹ đưa đi bó bột ở Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn.

Ông Đỗ Hữu Chức, (68 tuổi, ông nội bé gái) đứng ngồi không yên ngóng tin cháu nhiều giờ bên ngoài cho biết, trước đây L. (mẹ bé gái) đã từng là một nàng dâu tốt, chịu khó, biết chăm con, chăm chồng và bố mẹ chồng rất đàng hoàng. Đến đầu năm 2021, chị L. bất ngờ bỏ đi 1 tháng, sau đó, gia đình ông Chức nhận thông báo của TAND huyện Thạch Thất cho biết con dâu nộp đơn ly hôn. Việc này khiến gia đình ông Chức vô cùng bất ngờ. Gia đình đã nhiều lần khuyên bảo nhưng không được.

Sau khi ly hôn, chị L đưa cháu Đ.N.A đi đâu không ai biết và cũng rất ít khi về thăm ông bà nội, chỉ khi khó khăn mới đưa cháu về gửi. Mỗi khi cháu đi viện, mẹ chỉ gọi điện xin tiền chứ cũng không đưa cháu về thăm ông bà.

