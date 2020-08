Bé gái 14 tuổi mất tích cùng người đàn ông trên 40 tuổi

Thứ Sáu, ngày 28/08/2020 16:10 PM (GMT+7)

Sau khi đi cùng người đàn ông lạ, về nhà bé Q. khóc suốt, hỏi gì cũng không nói. Hiện công an đang vào cuộc điều tra các tình tiết vụ việc.

Cháu Q. được tìm thấy ở quán bia ở TP.Vinh

Sáng 28/8, Trao đổi báo chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan CSĐT đang làm rõ một số tình tiết liên quan đến việc cháu bé Phạm Thị Như Q. (14 tuổi, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) “mất tích” bí ẩn, sau đó được tìm thấy tại một quán bia ở TP Vinh vào chiều 25/8. Hiện công an đã trao trả cháu bé về gia đình.

Chị Nguyễn Thị T. (mẹ cháu Q.) cho biết, sau khi trở về từ cơ quan công an cháu bé cứ khóc suốt, hỏi gì cũng không nói. Hiện cháu được đưa về nhà 1 người thân ở Cửa Lò để tiện chăm sóc. Gia đình không dám đưa về nhà vì sợ nhiều người hàng xóm đến hỏi thăm lại ảnh hưởng đến tâm lý cháu.

Chị T. cho biết thêm, về người đàn ông dẫn cháu Q. đi là ai chị không biết và cũng chưa từng gặp. Chị Thơm cũng không biết rõ mục đích người này đưa cháu Q. đi mua máy tính bảng để làm gì. Hiện công an đã đưa cháu đi khám và đang chờ kết quả. Gia đình rất lo lắng và mong công an điều tra rõ để xử lý nghiêm vụ việc.

Cháu Q. cùng người đàn ông vào cửa hàng điện thoại

Trước đó, như đã đưa tin, trước đó, tối 24/8, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được tin báo về việc cháu Q. mất tích từ 14h chiều cùng ngày. Đến sáng 25/8, cháu gọi về nhà thông báo đang ở một quán bia ở TP Vinh và được đưa đi làm tóc, mua quần áo.

Qua trích xuất camera, lúc 12h41 cùng ngày, cháu Q. đi cùng một người đàn ông (trên 40 tuổi, cao khoảng 1m70, mặc áo màu xanh nước biển, quần đen) đi vào một cửa hàng để mua máy tính bảng.

Được biết, cháu Q. gặp vấn đề về nhận thức, không được như người bình thường.

