Bẽ bàng phận “bay đêm”

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 16:00 PM (GMT+7)

Bất chấp lệnh giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian qua nhiều “tổ lái” cùng “gái bay” tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận vẫn tổ chức những “tiệc lắc” rất rầm rộ.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng 2 tuần lễ lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy đã triệt phá 3 ổ nhóm tại một khu chung cư cao cấp thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Điều này cũng đặt ra vấn đề quản lý người thuê và cho thuê nhà...

Liên tiếp bắt các ổ bay lắc trong căn hộ chung cư

Là một cư dân mới mua căn hộ tại tòa S9, khu đô thị V.O.P (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) vào cuối năm 2020, chị Hoàng Thị C. (quê ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) thỉnh thoảng lại phải khiếu nại với ban quản lý tòa nhà vì tuần nào căn hộ bên cạnh cũng có rất nhiều người ra vào. Đặc biệt, cứ khoảng nửa đêm rạng sáng có những tiếng nhạc phát ra rầm rĩ, khiến chị và các con không thể ngủ nổi.

Không chỉ riêng tòa S9 mà ở một số tòa khác như S1, S2... cũng thường xảy ra tình trạng nhạc sàn, nhạc bay được mở thâu đêm. Cũng không phải ngẫu nhiên mà khoảng 1-2 năm trở lại đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu chung cư này. Đặc biệt, chỉ trong 2 tuần đầu tháng 9-2021, Công an TP Hà Nội liên tiếp triệt phá 3 ổ nhóm tổ chức bay lắc tại khu vực này.

Nhóm phục vụ “bay lắc” tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Điển hình, vào rạng sáng 1-9-2021, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Công an xã Đa Tốn tiến hành kiểm tra một căn hộ đã phát hiện, bắt quả tang 8 thanh niên (gồm 6 nam và 2 nữ) đang tụ tập “bay lắc”, sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng. Cơ quan công an thu giữ 0,468 gam ma túy loại Ketamin cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy như đĩa sứ, thẻ nhựa, tờ tiền polymer được cuộn thành ống dùng để hít... Các đối tượng khai nhận số ma túy trên được bọn họ góp tiền mua về để sử dụng. Ngoài Ketamin, các đối tượng khai có sử dụng thêm thuốc “lắc” để tăng độ hưng phấn.

Tiếp đó, rạng sáng 12-9 tổ công tác Công an huyện Gia Lâm phối hợp với bộ phận an ninh cao tầng tiến hành kiểm tra căn hộ trên tầng 25 của khu đô thị. Khi các trinh sát ập vào, hàng chục thanh niên nam nữ vẫn say sưa bay lắc dưới ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc chát chúa phát ra từ chiếc loa công suất cao trong phòng.

Lực lượng chức năng xác định trong phòng có 9 người (gồm 6 nam 3 nữ), hầu hết đều có địa chỉ thường trú tại xã Lạc Hồng (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Tại nhiều vị trí trong hai phòng của căn hộ cũng như trên người các đối tượng, Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật gồm hơn 1,2 gam Ketamine; 0,428 gam ma túy loại MDMA1... Căn hộ này do Nguyễn Việt Thi (SN 1998, trú ở xã Lạc Hồng) thuê với giá 5 triệu đồng/tháng. Thi đang theo học nghề chụp ảnh và thời gian gần đây, do dịch bệnh không đi lại được, nam thanh niên này nhàn rỗi, nổi hứng rủ nhóm đồng hương đến tụ tập “bay lắc”. Đỗ Văn Sơn (SN 1998, người xã Lạc Hồng), chuẩn bị ma túy mang đến căn hộ của Thi. Ngoài một cô gái trẻ sinh năm 2003 là bạn gái của Sơn, cả nhóm thuê 2 “gái bay” là N.B.L (quê quán Hải Phòng) và Đ.T.T.C (quê quán Bắc Giang) để bay lắc cùng.

Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong Khu đô thị V.O.P.

Mới đây nhất, khoảng 4 giờ sáng 15-9, Công an huyện Gia Lâm bất ngờ ập vào kiểm tra căn hộ ở tầng 15 cũng thuộc khu đô thị cao cấp V.O.P ở xã Đa Tốn. Căn hộ này do Vũ Văn Hùng (SN 1989, thường trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định) làm chủ, đã được độ thêm loa, đèn nháy, bình khí để bơm bóng cười. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 8 thanh niên gồm 4 nam, 4 nữ sử dụng trái phép chất ma túy Ketamin, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy. Tiến hành xét nghiệm nhanh, cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Hùng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; bắt Phương Thị Thúy Quỳnh (SN 1999, thường trú tại Hòa An, Cao Bằng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngoài những vụ việc trên địa bàn huyện Gia Lâm thì trong tháng 8 và tháng 9, lực lượng chống ma túy Công an TP Hà Nội cũng đã triệt phá nhiều ổ nhóm bay lắc trên địa bàn các huyện Sóc Sơn, Thạch Thất... Tất cả những cuộc thác loạn trên đều không thể thiếu sự tham gia của “gái bay phòng”. Đáng chú ý, có những thiếu nữ độ tuổi học sinh đã bỏ nhà đi bay...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua đã có không ít những đối tượng tội phạm chọn khu “đại đô thị” V.O.P làm nơi sinh hoạt và địa điểm tàng trữ, mua bán ma túy. Một phần là do giá thuê ở đây tương đối hợp túi tiền, chỉ khoảng 5-7 triệu đồng là có thể thuê được căn hộ 2 phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi. Khu vực này cũng là nơi giao thông khá thuận tiện để vận chuyển ma túy vào TP Hà Nội. Trong vụ ổ nhóm bay lắc bị Công an huyện Gia Lâm triệt phá ngày 15-9, 4 cô gái “bay” thuộc thế hệ 0x (SN 2000 trở lại đây) cũng đang thuê một căn hộ.

Bẽ bàng phận “bay đêm”

Sau một đêm bay lắc mệt nghỉ, trên khuôn mặt hai cô gái N.B.L và Đ.T.T.C hiện rõ vẻ phờ phạc, mệt mỏi.

Chiêu một ngụm nước, N.B.L kể với chúng tôi giọng nhát gừng. Em có tuổi thơ buồn bã khi bố mẹ sớm chia tay, em ở với bà nội. Không được ai chăm sóc, dạy dỗ, em bỏ học khi mới hết tiểu học. Ngoài tụ tập với bạn bè, em chỉ mê chơi game, chơi Facebook và Tiktok. Năm 13 tuổi, đám bạn của N.B.L đứa nào cũng có một chiếc iPhone để chơi mạng, em thèm lắm. Một đứa trong bọn bày cho em đi “tiếp khách” ở quán karaoke, chỉ vài buổi là có ngay một chiếc điện thoại.

Dụng cụ dùng để “bay” của các đối tượng.

Suy nghĩ mấy hôm, rồi N.B.L cũng theo cô bạn đi làm “tay vịn”. Lúc đầu còn líu ríu không biết làm gì trong quán, sau vài buổi thì em được phong “hoa hậu”, khách nào đến cũng yêu cầu ra tiếp. Thế là chẳng những em mua được chiếc iPhone second-hand (hàng qua sử dụng), mà còn tậu được chiếc iPhone 12 promax mới cứng. Nhưng rồi đại dịch COVID-19 khiến em thất nghiệp dài dài phải dạt lên Hà Nội.

Câu chuyện của C. cũng na ná của N.B.L Chỉ khác là C. nghiện cắn thuốc, rồi mới đi làm phục vụ phòng hát. C. rất thèm những tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn laser xanh đỏ tím vàng và những cơn “phê pha”. Vì thế, khi được Sơn thuê “bay” cùng thì C. nhận lời ngay. Giá một đêm chỉ là 300.000 đồng, C. và N.B.L cũng vui vẻ nhận lời.

Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, trong quá trình triệt phá những tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Cơ quan công an thường xuyên xử lý những cô gái dịch vụ được đối tượng tổ chức thuê về để “bay” cùng. Đó là những cô gái làm nghề tiếp viên quán hát, thậm chí là gái mại dâm... được chủ quán, “tú ông” điều đến.

Còn theo lời khai của một số cô gái “bay” thì hiện thù lao công khai mỗi giờ “bay” là từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Trong đó chủ quán đã “cắt phế” một nửa. Các cô này chủ yếu sống được là nhờ tiền “boa” của các dân bay. Ngoài ra, một số “gái bay” chuyên nghiệp còn có mối mua ma túy. Khi được chủ tiệc lắc nhờ mua “hàng”, các cô gái có thể “kênh” lên để kiếm thêm.

Gói dịch vụ của các cô gái “bay” cũng nhiều loại, từ bình dân đến cao cấp, VIP 1, VIP 2... Ngoài việc “xào ke”, nhảy mồi thì các cô gái còn phải phục vụ mọi ý thích của “cơ trưởng”, kể cả sinh hoạt tình dục tập thể. Dĩ nhiên, giá của mỗi đêm VIP từ 3 đến 10 triệu đồng tùy nhan sắc của các cô gái “bay”.

Nhiều cô gái được thuê đến phục vụ dân “bay lắc”.

Cách đây chưa lâu, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã triệt phá một đường dây bay lắc theo yêu cầu do má mì Bùi Thị Như Q. (SN 2002, thường trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) tổ chức. Trẻ tuổi, có nhan sắc, Q. sớm bước chân vào nghề môi giới mại dâm, thường cung cấp hàng chất lượng cao cho dân chơi Hà Nội.

Một buổi chiều Q. nhận được yêu cầu từ khách cần gái bay và phục vụ theo yêu cầu. Tại căn hộ tại chung cư Imperia Garden, “cơ trưởng” Hoàng Quốc Long (SN 1988, thường trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) đã rủ Việt Anh, là bạn của anh ta đến chung cư này để bay lắc. Trước đó Long thỏa thuận với Q. thù lao của các cô gái là 25 triệu đồng/đêm. Q. “cắt phế” 7 triệu đồng, một trung gian khác tên Võ Văn Tuấn (SN 1990, thường trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) “cắt” 10 triệu đồng. Hai cô Hương và Cúc nhận được lần lượt 16 và 17 triệu đồng. Cuộc vui có rượu, ma túy kéo dài cho đến hơn 3 giờ sáng. Nhóm này sau đó đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi “Môi giới mại dâm” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo một chỉ huy Công an huyện Gia Lâm, từ thực tiễn công tác đấu tranh, Công an huyện một mặt chỉ đạo đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn tăng cường nắm tình hình, địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ban quản lý và cư dân các tòa chung cư, khu đô thị... nhận biết dấu hiệu nghi vấn của đối tượng sử dụng ma túy, cần báo tin ngay đến Cơ quan công an để kịp thời đấu tranh, xử lý.

