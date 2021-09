Đột kích ổ bay lắc tại quán karaoke, phát hiện trẻ em 13 tuổi dự tiệc thác loạn

Thứ Năm, ngày 23/09/2021 14:18 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra đột xuất quán karaoke trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm nam, nữ thanh niên, trong đó có đối tượng mới 13 tuổi đang thác loạn.

Nhóm nam, nữ thanh, thiếu niên tại trụ sở công an.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm nam, nữ thanh niên có hành vi Sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 19/9, Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã Gia Khánh kiểm tra, phát hiện tại quán Karaoke Hoàng Gia 88 có địa chỉ tại thôn Cao Dương, xã Gia Khánh do Nguyễn Văn Phúc (SN 1980, trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng có 19 trường hợp trú tại Hải Dương và một số tỉnh thành khác có mặt tại quán, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, xác định có 9 trường hợp có mặt ở các phòng Vip5, Vip9, gồm 6 nam chủ yếu ở huyện Gia Lộc và TP.Hải Dương, 3 nữ là nhân viên phục vụ ở huyện Thanh Miện, Hải Dương, Thái Bình, Hòa Bình dương tính với ma túy. Độ tuổi các đối tượng là từ 13 đến 33 tuổi.

Tại phòng Vip5, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 túi nilon bên trong chứa Ketamine, 1 mảnh vỡ viên nén màu xanh là ma túy MDMA.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/dot-kich-o-bay-lac-tai-quan-karaoke-phat-hien-tre-em-13-tuoi-du-tiec-thac-loan...Nguồn: http://danviet.vn/dot-kich-o-bay-lac-tai-quan-karaoke-phat-hien-tre-em-13-tuoi-du-tiec-thac-loan-50202123914192996.htm