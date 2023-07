Bắt “tú ông” môi giới gái bán dâm cho khách ở nhà nghỉ

Sáng 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Công Tánh (SN 1968, trú tại 155 đường Ngự Bình, phường An Tây, TP Huế) về hành vi môi giới mại dâm.

Đối tượng Võ Công Tánh tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 4/7, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Đỗ Quân (số 153 đường Ngự Bình, TP Huế) và phát hiện 4 đối tượng có hành vi mua bán dâm.

Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện Võ Công Tánh là người đã môi giới cho các đối tượng mua bán dâm.

Tại cơ quan Công an, Tánh khai nhận, hàng ngày đối tượng môi giới cho gái bán dâm và khách mua dâm thỏa thuận giá cả, địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm, sau đó Tánh được hưởng hoa hồng từ những lần môi giới.

