Bắt tạm giam người bán cháo lòng giả 'đại tá cảnh sát' lừa chạy án cho vợ chồng Tú 'ác'

Ngày 16-10, nguồn tin của PLO cho biết, sau khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Thảo 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Đại tá cảnh sát" đang bị một thiếu tá và một đại úy điều tra viên lấy lời khai.

Hoàng Văn Thảo (52 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) chỉ là người bán cháo lòng nhưng giả danh “đại tá cảnh sát hình sự” để lừa đảo vợ chồng Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt và bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận để chạy án chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Cụ thể, trong thời gian Công an tỉnh Bình Thuận triệt xóa đường dây khai thác khoáng sản trái phép của vợ chồng Trần Văn Thuận (tức Tú “ác”) tại Hàm Tân, Thuận lo sợ bị khởi tố, bắt giam nên tìm cách chạy án.

Hoàng Văn Thảo yêu cầu người phụ nữ bỏ bịch tiền vào xe máy tại quán cafe ở quận 1, TPHCM tối 9-10.

Thông qua một người đàn ông tên N ở Bình Thuận, giới thiệu Thảo là “đại tá cảnh sát hình sự” rất có uy tín từng lo trót lọt nhiều vụ án lớn nên Tú 'ác' đồng ý đưa cho Thảo 4,5 tỷ đồng để lo lót.

Lần gặp đầu tiên được xác định là vào tháng 8-2024 tại Thủ Đức, TPHCM để thỏa thuận số tiền chạy án. Lần này để làm quen, Thuận đã tặng cho “đại tá cảnh sát” 2 chai rượu Chivas 25. Ba lần gặp kế tiếp đều gặp ở quận 1, TPHCM và Thuận đã đưa cho người đàn ông bán cháo lòng này tổng cộng 2,2 tỷ đồng và gởi 3.000USD tặng riêng cho “sếp” của Thảo.

Trần Văn Thuận bị khởi tố bắt giam ngày 20-9.

Đến ngày 19-9, vị “đại tá cảnh sát hình sự” tiếp tục thúc giục Thuận đưa số tiền còn lại. Tuy nhiên thời điểm trên nghi bị khởi tố, Thuận chạy ôtô vào Bà Rịa-Vũng Tàu, đổi xe chạy về Đồng Nai sau đó chạy đến TPHCM định lên máy bay đi Hà Nội thì bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ theo quyết định khởi tố bị can về tội vi phạm các qui định về khai thác tài nguyên.

Mặc dù biết các thông tin trên nhưng Thảo vẫn tiếp tục liên hệ với vợ Thuận yêu cầu đưa thêm 1,2 tỷ đồng để lo cho Thuận tại ngoại và bà này không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên sau đó, vị “đại tá cảnh sát’ liên tục thay đổi, thời gian địa điểm gặp từ TPHCM lên Bình Dương rồi đột ngột thay đổi.

Đến tối 9-10 khi Thảo vừa nhận 300 triệu đồng chạy án rời khỏi quán café ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM thì bị Công an Bình Thuận phối hợp với Bộ Công an và Công an TPHCM bắt giữ.

Hoàng Văn Thảo bị bắt quả tang đưa về nơi ở để khám xét.

Bước đầu, Hoàng Văn Thảo đã khai nhận toàn bộ những lần nhận tiền chạy án và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đang làm rõ vai trò của người đàn ông tên N trong vụ án này.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thúy Nga, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và khởi tố bổ sung Trần Văn Thuận đều về trốn trốn thuế.

Hiện Hoàng Văn Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã nhập một số vụ việc, vụ án vào chuyên án triệt xóa đường dây khai thác khoáng sản nhiều năm qua của Trần Văn Thuận. Nguồn tin của PLO cho biết, vụ án đang được mở rộng điều tra.

