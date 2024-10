Bắt quả tang kẻ giả đại tá cảnh sát đang nhận tiền chạy án cho vợ chồng Tú 'ác' ở Bình Thuận

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thúy Nga, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận về tội trốn thuế. Bị can Nguyễn Thị Thúy Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã khởi tố bổ sung Trần Văn Thuận (tức Tú "ác", Giám đốc Công ty Long Thái Việt, 55 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế.