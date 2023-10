Bắt giữ khẩn cấp “siêu trộm” thách thức mọi khóa cửa

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng

Nhiều tháng qua, người dân tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thường xuyên sống trong trạng thái lo lắng, bất an khi liên tục xảy ra các vụ trộm đột nhập vào nhà ban đêm trộm cắp tài sản. Theo trình báo của các bị hại, đa số các gia đình đã đóng cổng, cửa rất cẩn thận, nhưng sáng ngủ dậy cửa đã bị mở toang, khóa bị phá, trong nhà bị lục lọi khắp nơi, nhiều tài sản có giá trị bị lấy đi.

Trước tình hình trên, trực tiếp Thượng tá Phạm Minh Quang, Trưởng Công an huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo cơ quan điều tra xác lập Chuyên án để tập trung áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ và huy động nhiều lực lượng vào cuộc đấu tranh, triệt phá.

Theo Thượng tá Phạm Minh Quang, qua xác minh ban đầu đa số các vụ trộm có phương thức và thủ đoạn gây án giống nhau, nghi vấn do một đối tượng thực hiện.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy, đối tượng thường cởi trần, đeo khẩu trang, đi chân trần... sử dụng kim bấm cắt hàng rào để mở chốt cửa, đột nhập vào nhà. Khung giờ đối tượng gây án từ 0 giờ đến 03 giờ sáng.

Đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp liều lĩnh, thuần thục, nhắm vào nhiều nhà trong cùng một khu vực để trộm tài sản nhỏ gọn có giả trị như tiền mặt, trang sức, điện thoại...Thượng tá Quang nhận định.

Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai, huy động các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện Duy Xuyên như tổ công tác đặc biệt 511, Công an các xã, thị trấn, lực lượng Công an viên, bảo vệ dân phố, dân phòng, quần chúng... mật phục trên toàn địa bàn huyện liên tục trong khung giờ từ 23 giờ đêm đến 04 giờ sáng từ ngày 20-10-2023.

Khoảng 0 giờ ngày 27-10, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện thông tin đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tại các xã khu vực Gò Nổi, thị xã Điện Bàn nên đã huy động lực lượng tập trung theo dõi khu vực giáp ranh giữa huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn.

Đến khoảng 03h45' khi đối tượng nghi vấn di chuyển từ xã Điện Trung đến xã Duy Trinh, tổ công tác mật phục đã ập vào khống chế, bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm một điện thoại di động Iphone (là tài sản trộm cắp) và công cụ, phương tiện gây án gồm một xe máy; một kìm bấm kim loại; một kẹp y tế; một lưỡi dao rọc giấy; một tuốt nơ vít; hai đèn pin..cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1982, quê quán ở Cần Thơ, thường trú xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, là đối tượng đang bị truy nã, bỏ trốn khỏi địa phương.

Tùng khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp vào đêm 24, rạng sáng 25-10 tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, lấy được 3 chiếc điện thoại di động mang đi tiêu thụ. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận trước đó còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tùng về hành vi “Trộm cắp tài sản” để điều tra mở rộng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]