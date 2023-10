Thanh niên 17 tuổi trộm xe ben 'khủng' lái từ Bình Dương đến TPHCM thì bị bắt

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ một thanh niên tên Danh Hoàng Phương (17 tuổi, quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng ngày 11-10, công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tiếp nhận tin báo tại ấp 5, xã Thường Tân bị mất 1 xe ben BS: 61C-461.63 và 2 điện thoại di động (trị giá khoảng 8.600.000 đồng).

CSGT bắt giữ đối tượng và chiếc xe ben tang vật.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự, Phòng CSGT Công an tỉnh tiến hành truy tìm, đồng thời thông báo đến các đơn vị Công an địa phương phối hợp, truy tìm.

Đến khoảng 09 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an TP.HCM phát hiện bắt giữ đối tượng Danh Hoàng Phương đang điều khiển xe ben trên địa bàn huyện Bình Chánh, TPHCM để chạy về hướng miền Tây.

Công an đã tạm giữ phương tiện, tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]