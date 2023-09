Siêu trộm đột nhập khách sạn, biệt thự

Ngày 28-9, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Mãn Văn Lập, 36 tuổi, ngụ phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (hiện đang tạm trú tại phường 8, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Siêu trộm bị công an Đà Lạt bắt giữ

Theo điều tra, Mãn Văn Lập là tài xế lái xe taxi thường đến các căn nhà trong khu quy hoạch Công viên văn hóa và đô thị Phường 2. Đây là những ngôi nhà có ban công và các hàng rào dễ trèo để đột nhập vào trong.

Khoảng đầu tháng 9, Lập đã đột nhập vào nhà của 1 người dân và 1 khách sạn tại phường 2, phường 8 lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Đến đêm ngày 23-9, Lập tiếp tục thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản, lấy đi nhiều tài sản như tiền và vàng.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý bất an, lo lắng đối với chủ cơ sở lưu trú và khách du lịch nên đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự rà soát toàn bộ đối tượng nghi vấn trên địa bàn quản lý; đồng thời phối hợp với Công an các phường tăng cường tuần tra ban đêm, nhắc nhở người dân, chủ sơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm...

Sau gần 1 tháng tập trung các biện pháp điều tra, Công an TP Đà Lạt đã xác định Lập chính là nghi can gây ra hàng loạt vụ trộm cắp táo tợn trên.

Đến đêm 27-9, các trinh sát đã tiến hành mật phục, bắt giữ Lập khi đối tượng này đang chuẩn bị thực hiện các vụ tiếp theo.

Sau khi bắt giữ Lập, các lực lượng Công an TP đã tổ chức khám nghiệm các hiện trường và nơi ở của đối tượng thu giữ được 11 triệu đồng, 100 USD, 3 nhẫn trơn bằng kim loại màu vàng, 2 dây kim loại màu vàng cùng các tang vật khi đối tượng thực hiện trộm cắp như quần, áo thun.

