Bắt giữ bị can trốn truy nã sau gần 34 năm

Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội vừa bắt giữ một người đàn ông 57 tuổi sau 34 năm truy nã.

Năm 1989, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội phát lệnh truy nã với Lê Văn Thanh, quê Nam Định, người đã bị khởi tố bị can để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, tháng 2 vừa qua, Công an huyện Quốc Oai phát hiện một người có đặc điểm giống đối tượng truy nã. Lần theo các manh mối thì thông tin nhận được là người này đang về quê tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Bị can Lê Văn Thanh. Ảnh CACC

Ngay sau khi có thông tin, Công an huyện Quốc Oai đã triển khai tổ công tác truy bắt, đưa đối tượng tình nghi này về trụ sở Công an xã Giao Tiến. Tại đây, người đàn ông thừa nhận mình là Lê Văn Thanh, bị can trong vụ án năm xưa, đã bỏ trốn về sinh sống tại tỉnh Sóc Trăng hơn 30 năm...

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai đang hoàn tất thủ tục để bàn giao bị can Thanh cho Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://plo.vn/bat-giu-bi-can-tron-truy-na-sau-gan-34-nam-post720547.htmlNguồn: https://plo.vn/bat-giu-bi-can-tron-truy-na-sau-gan-34-nam-post720547.html