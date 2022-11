Bắt giữ 2 đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm

Hai đối tượng bị bắt giữ

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xác minh, bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên địa bàn phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương, gồm: Zhang Guo Zhong (SN 1972) và Pan Jianlei (SN 1984, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Theo điều tra, đối tượng Zhang Guo Zhong là đối tượng chủ mưu trong vụ án “tổ chức xã hội đen và giết người” đang bị Công an thành phố Phúc Châu, Trung Quốc ra lệnh truy nã.

Sau khi bị truy nã, đối tượng bỏ sang Việt Nam để lẩn trốn. Quá trình xác minh, bắt giữ đối tượng Zhang Guo Zhong, tổ công tác phát hiện bắt giữ đối tượng Pan Jianlei đang bị phía Công an Trung Quốc truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện 2 đối tượng đang được làm thủ tục để di lý về Trung Quốc xử lý theo quy định.

