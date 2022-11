Từ nhân viên shipper trở thành “con buôn” ma tuý

Tốt nghiệp đại học, chưa xin được việc làm ưng ý khi ở lại Thủ đô, Lê Văn Tuấn (SN 1997) trú tại phường Phong Khê, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tạm hành nghề "shipper" để có tiền trang trải sinh hoạt. Trong quá trình đi ship hàng "thuốc lào" (thực chất là cỏ Tobacco) cho 1 chủ hàng, Tuấn dần học hỏi được 'mánh lới" và nắm được mạng lưới khách quen. Sau đó, Tuấn chính thức chuyển sang tự kinh doanh loại hàng đặc biệt này, trở thành mắt xích quan trọng của đường dây ma tuý liên tỉnh Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Bị bắt khi đang giao dịch ma tuý lúc nửa đêm

Trước đó, khoảng 0h10 đêm 28/9, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ tại đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên đang đứng nói chuyện trước số nhà 334 có biểu hiện nghi vấn, lập tức yêu cầu kiểm tra hành chính. Phát hiện sự có mặt của lực lượng Công an, 1 nam thanh niên bỏ chạy. Tổ công tác đã giữ được nam thanh niên còn lại ngồi trên xe máy.

Đấu tranh tại chỗ, người này khai nhận tên Lê Văn Tuấn và tự lấy ra trong túi vải đeo chéo trước ngực 28 gói nilon màu trắng, 7 gói nilon màu đen. Kiểm tra chiếc xe máy của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 gói giấy chứa thảo mộc khô dạng sợi. Tuấn khai là ma túy thảo mộc "Tobacco", số ma tuý trên đang được Tuấn mang đi bán. Nam thanh niên bỏ chạy là khách mua ma túy của Tuấn. Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật đưa về trụ sở xác minh, làm rõ.

Đối tượng Lê Văn Tuấn (áo đen) và Nguyễn Anh Vũ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Văn Tuấn khai nhận bản thân đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc làm. Để có tiền sinh hoạt tại Hà Nội, Tuấn hành nghề shipper. Năm 2021 có một người tên Khánh thường xuyên thuê Tuấn ship thuốc lào nhưng sau đó thấy khách nhận ship gọi đó là "thuốc lá thơm". Nên Tuấn có hỏi lại Khánh thì được biết "thuốc lá thơm" đó là cách gọi của "cỏ Tobacco". Tuấn tìm hiểu thì được biết "Tobacco" có chứa chất kích thích và chất gây nghiện nhưng do tiền ship cao hơn mặt hàng bình thường khoảng 20.000 đồng nên Tuấn vẫn tiếp tục nhận ship mặt hàng này và từ đó kết bạn được với nhiều khách quen.

Khoảng cuối năm 2021, Tuấn thấy Khánh không bán "Tobacco" nữa nhưng khách quen vẫn gọi Tuấn để đặt ship nên Tuấn nảy sinh ý định trực tiếp đi mua "Tobacco" về bán lẻ. Thời gian đầu Tuấn chỉ mua bán "Tobacco" sau đó mua bán cả tinh dầu phục vụ khách hút Vape (thuốc lá điện tử), và mua cả "Thuốc lá Chill" - loại thuốc lá điếu được đóng gói, có bao bì, "Pod Chill" - loại thuốc lá điện tử có sẵn dung dịch sử dụng một lần từ nhiều nguồn trên mạng Internet. Đây đều là các loại có kích thích nhẹ hơn "Tobacco".

Đến khoảng tháng 6/2022, Tuấn bắt đầu tập trung nhập hàng từ một người tên Vũ ở TP Hồ Chí Minh về cất giữ tại nhà trọ ở phường Mỹ Đình 1 để chia lẻ, sau đó đăng hình ảnh lên mạng xã hội Facebook và Zalo để tìm nguồn. Nếu khách ở gần Tuấn sẽ trực tiếp đi giao hoặc đón gói kín rồi thuê người ship như hàng hóa bình thường. Khách ở tỉnh ngoài đặt hàng thì Tuấn đóng thành gói kín rồi ghi bên ngoài vỏ gói hàng là "Mỹ phẩm" hoặc "Trà" để gửi theo xe khách hoặc gửi chuyển phát qua công ty chuyển phát dịch vụ.

Ngày 7/9, Lê Văn Tuấn chuyển khoản cho Vũ số tiền 200 triệu đồng để nhập hàng trong đó có cỏ "Tobacco", 3 ngày sau Vũ gửi xe khách ship hàng đến tận nhà trọ cho Tuấn. Nửa đêm 28/9, khi Tuấn đang ở phòng trọ có người gọi điện thoại đặt mua 2 gói cỏ "Tobacco" với giá 100.000 đồng/gói. Tuấn hẹn khách trực tiếp đến điểm hẹn tại đường Mỹ Đình để giao hàng. Sau đó, Tuấn mang theo túi chứa nhiều gói "Tobacco" rồi đi xe máy ra điểm hẹn. Khi cả hai đang giao dịch mua bán ma túy thì bị tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện bắt quả tang, thu giữ nhiều gói thảo mộc khô "Tobacco" dạng sợi, trọng lượng khoảng 300g ma túy loại ADB-BUTINACA.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Tuấn, cơ quan Công an còn thu giữ gần 30kg thảo mộc khô dạng sợi được chia thành nhiều gói nhỏ và nhiều loại khác nhau; 239 lọ dung dịch màu vàng các loại và nhiều tang vật liên quan.

Bất ngờ tập kích kho sản xuất ma tuý ở TP Hồ Chí Minh

Đấu tranh mở rộng từ Lê Văn Tuấn, Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ được đối tượng chuyên cung cấp nguồn hàng "Tobacco", "cỏ Mỹ" và các loại chất gây nghiện trên chính là Nguyễn Anh Vũ (SN 1992) trú tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Theo đó, Lê Văn Tuấn mua "Tobacco" của Vũ giá 3,5 triệu đồng/kg, bán lại giá 100.000 đồng/5g tức 20 triệu đồng/kg ( thu lợi nhuận cao gấp 6-7 lần so với giá gốc). Ngoài ra, Tuấn mua dung dịch chấm Vape mua 8 triệu đồng/lít, bán lại 20 triệu đồng/lít; "Thuốc lá Chill" mua 80.000 đồng/ bao 6 điếu, bán lại 200.000 đồng/bao; "Pod Chill" mua 80.000 đồng/cây, bán lại 200.000 đồng/cây. Toàn bộ giao dịch đều qua điện thoại và tài khoản, 2 bên chưa lần nào gặp gỡ trực tiếp.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bất ngờ tập kích vào tổng kho sản xuất ma túy của Nguyễn Anh Vũ, bắt giữ quả tang số lượng lớn ma tuý và các dụng cụ, thiết bị, nguyên liệu để điều chế ma tuý.

Đấu tranh nóng, Nguyễn Anh Vũ khai nhận thuê nhà ở cùng vợ tại chung cư Lavita Charm, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức và thuê một căn hộ chung cư khác ở bên cạnh để làm địa điểm cất giấu, đóng gói ma túy bán ra Hà Nội cho Tuấn. Khám xét khẩn cấp đối với địa điểm làm kho tập kết hàng của Vũ, cơ quan chức năng phát hiện tại 2 phòng của chung cư này đều cất giữ thảo mộc khô, bột màu vàng, dung dịch số lượng lớn.

Đáng chú ý, trong nhiều thùng, túi chứa thảo mộc khô có 45,9kg/600,59kg có ma túy thành phần ADB-BUTINACA; gần 5kg bột màu các loại; 4 chai nhựa bên trong có chứa dung dịch màu nâu, tổng thể tích 3,7 lít; 2 hộp kim loại màu đen hàn kín hai đầu có dòng chữ "COMBAT" và 1 hộp kim loại màu vàng có dòng chữ "Trà Xanh Gia Huy" bên trong đều có túi nilon chứa thảo mộc màu xanh; 450 hộp màu hồng bên trong có chứa 2 viên dạng rắn màu đen có khối lượng 8,51kg; một số loại thuốc lá điện tử nhãn hiệu WUKUNG và nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Anh Vũ khai nhận, có một người bạn học thời phổ thông đã dạy anh ta cách chế tạo ra loại bột tẩm vào các sợi thuốc lào, thuốc lá để tạo thành ma túy "cỏ Tobacco" và "cỏ Mỹ". Vũ tự pha trộn hóa chất, tẩm vào sợi thảo mộc tạo ra "cỏ Tobacco" và "cỏ Mỹ". Do công việc nhiều, Vũ thuê Hoàng Ngọc Đông (SN 1989) trú tại phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và trả lương 25 triệu đồng/tháng để đóng gói "cỏ Tobacco" và "cỏ Mỹ"; giao nhận nguyên liệu và giao nhận hàng chuyển đi bán cho khách, trong đó có chuyển ra Hà Nội cho Lê Văn Tuấn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Tuấn để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Anh Vũ, Hoàng Ngọc Đông để điều tra về tội sản xuất trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

