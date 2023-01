Vụ nhân viên quán karaoke dùng súng sát hại 2 nạn nhân: Gây án trong cơn nghiện ma túy có được coi là tình tiết giảm nhẹ?

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, nhân viên quán karaoke, massage Hương Xuân- Sky, phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) để điều tra hành vi giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai khoảng một tháng trước có lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) mua khẩu súng K54, hơn 10 viên đạn và một khẩu súng thể thao từ người đàn ông không rõ danh tính. Sau đó, Tuấn đem súng về nhà rồi giấu tại bụi cây.

Do có quen biết từ trước, khoảng 17h ngày 12/1, Phú (SN 2002) và Viện (SN 2001) rủ Tuấn về Nam Định uống rượu. Nhận được lời mời, Tuấn ra bụi cây lấy súng đạn rồi bắt taxi về TP Nam Định.

Khoảng hơn 21h cùng ngày, Tuấn tới xã Hòa Xá (TP Nam Định) thì được Viện và Phú ra đón bằng một xe máy. Dọc đường, Tuấn và Viện xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ Tuấn lên đạn, hướng thẳng súng vào đầu Viện bóp cò.

Sau khi bắn Viện, Tuấn bảo Phú chở đến khu vực siêu thị Big C Nam Định để bắt taxi về TP Từ Sơn (Bắc Ninh).

Đến 0h15 ngày 13/1, Tuấn về đến quán karaoke thì gặp anh Vũ Văn Thiềm (SN 1990, là quản lý quán ngồi ở quầy bar).

Tuấn nhớ lại việc từng bị anh Thiềm thường xuyên gây áp lực, chửi mắng nên đã rút khẩu súng ngắn bắn 2 phát vào vùng đầu bên phải nạn nhân khiến người này chết tại chỗ.

Nhớ đến mâu thuẫn với thanh niên khác tên Tú, Tuấn đi lên tầng 3 và 4 của quán tìm nhưng không gặp. Sau đó, Tuấn bỏ trốn đến một nhà nghỉ ở tổ dân phố Bãi Bang, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để lẩn trốn. Đến 6h ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ được Tuấn.

Công an đã thu giữ một khẩu súng, 11 viên đạn, trong đó một viên đạn đã lên nòng; 3 con dao mũi nhọn. Qua test nhanh, Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp.

Nghi phạm Lê Nguyễn Minh Tuấn. Ảnh: T.L.

Bình luận về vụ án mạng nghiêm trọng này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định, hành vi của đối tượng dùng súng sát hại 2 người, đe dọa xâm hại tính mạng của nhiều người khác là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của Tuấn thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự nên sẽ bị xử lý hình sự về tội "Giết người" và tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường để làm căn cứ xác định nguyên nhân sự việc, xác định diễn biến hành vi, hậu quả mà đối tượng đã gây ra đối với các nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì đối tượng đã sử dụng súng K54 để sát hại 2 nạn nhân. Đây là hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác nên Tuấn sẽ bị xử lý hình sự về tội "Giết người" theo khoản 1 (Điều 123, Bộ luật hình sự) với tình tiết định khung hình phạt là sử dụng hung khí nguy hiểm; sát hại từ 2 người trở lên nên khung hình phạt mà đối tượng này sẽ phải đối mặt là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài tội danh trên thì đối tượng này còn có hành vi đe dọa giết người đối với một số người khác. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi này diễn biến như thế nào và hậu quả khiến nạn nhân sợ hãi ra sao. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy, Tuấn còn thực hiện hành vi đe dọa giết người với nhiều người khác khiến cho họ sợ hãi thì đối tượng này cũng có thể bị xử lý hình sự thêm một tội danh nữa là tội "Đe dọa giết người".

Theo quy định của pháp luật thì khẩu súng ngắn K54 là súng quân dụng, chỉ có lực lượng vũ trang mới được trang bị và sử dụng. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp được trang bị, sử dụng vũ khí quân dụng mà tự ý tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí quân dụng. Việc đối tượng này mua và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự. Với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để sát hại người khác thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 304 (BLHS 2015).

Với việc thực hiện liền một lúc nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Hành vi có tính chất côn đồ; sử dụng hung khí nguy hiểm; giết nhiều người nên đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngoài việc bị xử lý hình sự với chế tài rất nghiêm khắc thì đối tượng này còn phải bồi thường mọi thiệt hại đã gây ra đối với gia đình các nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí mai táng theo phong tục địa phương, tiền tổn thất về tinh thần khoảng 100 tháng lương cơ bản và nghĩa vụ cấp dưỡng đối với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì tòa án sẽ quyết định theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tính mạng bị xâm hại.

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nghi phạm sẽ đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất

Thông tin từ phía cơ quan điều tra thì khi bắt giữ đối tượng này kết quả xét nghiệm cho thấy hắn dương tính với ma túy. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy được thực hiện như thế nào để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp đối tượng thực hiện hành vi do bị tác động bởi sử dụng chất cấm thì đây không phải là tình tiết giảm nhẹ hay loại trừ trách nhiệm hình sự.

Hiện pháp luật chưa có quy định riêng biệt đối với người phạm tội trong tình trạng bị kích thích do nghiện ma túy, do "ngáo đá". Tuy nhiên, tại Điều 13 (Bộ luật Hình sự 2015) có quy định chung là người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp người "ngáo đá" phạm tội thì cũng tương tự người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đã gây ra.

Mặt khác, việc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu có hành vi tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ quá trình thực hiện hành vi mua vũ khí, thực hiện hành vi giết người thì có đối tượng nào giúp sức, xúi giục hay không; có ai che giấu hoặc không tố giác tội phạm hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với người đã chở đối tượng đi gây án và bỏ trốn thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ ý chí của người này như thế nào.

Trong trường hợp người chở mà không bị ép buộc, biết rõ là đối tượng đi gây án thì đây là hành vi giúp sức. Người thực hiện hành vi giúp sức sẽ bị xử lý hình sự cùng một tội danh với đối tượng gây án với vai trò đồng phạm giúp sức.

Còn người chở đối tượng đi trốn tránh cơ quan chức năng thì hành vi này là che giấu tội phạm. Hành vi không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Người thực hiện hành vi che giấu tội phạm giết người, không tố giác tội phạm giết người sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Còn trường hợp người chở đối tượng đi do bị ép buộc, đe dọa, sau đó đã kịp thời trình báo sự việc với cơ quan chức năng hoặc không biết đối tượng mang theo vũ khí, không biết đối tượng đã hoặc sẽ thực hiện hành vi giết người thì hành vi này không vi phạm pháp luật, không bị xử lý. Vấn đề này cơ quan điều tra cũng sẽ điều tra làm rõ để xác định trách nhiệm pháp lý của cá nhân có liên quan.

"Có thể thấy rằng hành vi của đối tượng này là rất côn đồ, nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của rất nhiều người, gây mất an ninh trật tự. Bởi vậy, ngoài việc xử lý với đối tượng vi phạm pháp luật thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm, giảm thiểu những vụ việc tương tự có thể xảy ra", Tiến sĩ, luật sư Cường chia sẻ.

Điều 123. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết 02 người trở lên; n) Có tính chất côn đồ; ............

