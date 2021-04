Bắt đôi nam nữ tạt ca axit vào mặt một phụ nữ ở Nghệ An

Thứ Hai, ngày 12/04/2021 14:37 PM (GMT+7)

Công an TP.Vinh đang lấy lời khai vụ việc đôi nam nữ tạt nguyên ca axit vào bà V. ở phường Lê Lợi, làm bà này bỏng nặng

Hiện trường nơi xảy ra vụ tạt axit

Trưa 12/4, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt đôi nam nữ nghi can trong vụ tạt chất lỏng nghi là a-xít khiến 1 phụ nữ bị thương nặng ở vùng mặt vào ngày 9/4.

Đôi nam nữ này bị bắt vào tối 11/4. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tình ái. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, Vào khoảng 10h ngày 9/4, có hai người đến nhà bà Ng.T.H.V. (SN 1973, trú phường Lê Lợi, TP Vinh). Nghe tiếng gọi, bà V. vừa bước ra cổng nhà thì bị hắt cả ca chất lỏng vào mặt. Hai đối tượng trên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, mọi người đã hô hoán đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng hóa chất ở vùng mặt và đầu.

Theo bác sĩ cho biết, bà V. bị bỏng ở mặt, cổ, ngực, bụng, chân, tay với khoảng 20% cơ thể. Nhiều nơi trên cơ thể bà V. bị bỏng nặng độ 2,3 và sâu độ 4. Đặc biệt là vùng mặt và vùng ngực của bà V. bị bỏng rất nặng. Ngoài ra, mắt phải của bà V. do bị hóa chất vào mắt nên bị bỏng và có nguy cơ hỏng chỉ còn khoảng 2/10 so với mắt bình thường.

Vụ việc đang được Công an TP. Vinh mở rộng điều tra làm rõ.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-doi-nam-nu-tat-ca-axit-vao-mat-mot-phu-nu-o-nghe-an-d502399.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-doi-nam-nu-tat-ca-axit-vao-mat-mot-phu-nu-o-nghe-an-d502399.html