Gia cảnh éo le của nữ phụ bếp hai lần bị tạt axit

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được kẻ chủ mưu gây án là Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, ngụ thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú tại thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), là đối tượng được Lộc thuê tạt axit chị Nhâm. Đến ngày 1 và 4/9/2019, Công an huyện Cao Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 2 đối tượng trên vì hành vi Cố ý gây thương tích.