Bắt 2 kẻ giật túi xách khiến người phụ nữ ngã sấp mặt xuống đường ở TP.HCM

Thứ Ba, ngày 18/01/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hai đối tượng giật túi xách làm người phụ nữ ngã sấp mặt xuống đường gây xôn xao dư luận vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng giật túi xách khiến người phụ nữ ngã xuống đường, bất tỉnh trên địa bàn quận Tân Bình gây xôn xao trên mạng xã hội.

Hai đối tượng là Phan Minh Luân (16 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Ngô Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Bước đầu cả hai đã thực hiện hành vi vi phạm của mình.

Phan Minh Luân và đối tượng Ngô Hoàng Anh mặc áo xám thời điểm bị bắt giữ.

Cả hai bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn quận Bình Tân, hiện lực lượng chức năng đang bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an quận Tân Bình thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 21h22 ngày 15/1 tại giao lộ đường A4-B6, phường 12, quận Tân Bình, một người phụ nữ đeo túi xách đến một ô tô đậu gần đó.

Lúc này, hai thanh niên áp sát, giật chiếc túi xách của người phụ nữ khiến nạn nhân ngã đập mặt xuống đường. Sau khi gây án, cả hai tăng ga tháo chạy.

Camera an ninh ghi lại cảnh hai đối tượng thực hiện hành vi giật túi xách.

Sau khi xảy ra vụ án, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an quận Tân Bình lập tổ công tác để điều tra, phá an.

Trên cơ sở đó, Phòng PC02 đã thành lập tổ công tác do Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác truy xét và bắt giữ cả hai đối tượng.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-2-ke-giat-tui-xach-khien-nguoi-phu-nu-nga-sap-mat-xuong-duong-o-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bat-2-ke-giat-tui-xach-khien-nguoi-phu-nu-nga-sap-mat-xuong-duong-o-tphcm-d539681.html